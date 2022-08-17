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В Индии успешно испытали версию гаубицы "Мста" 2С19 - РИА Новости, 17.08.2022
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В Индии успешно испытали версию гаубицы "Мста" 2С19
В Индии успешно испытали версию гаубицы "Мста" 2С19 - РИА Новости, 17.08.2022
В Индии успешно испытали версию гаубицы "Мста" 2С19
Модификация гаубицы "Мста" 2С19 прошла испытания в жарком климате Индии, в ходе которых также проведены стрельбы индийскими боеприпасами, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T16:02
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технологии
индия
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КУБИНКА (Московская обл.), 17 авг - РИА Новости. Модификация гаубицы "Мста" 2С19 прошла испытания в жарком климате Индии, в ходе которых также проведены стрельбы индийскими боеприпасами, рассказал РИА Новости главный конструктор СКБ "Трансмаш Спецтехника" АО "Уралтрансмаш" Алексей Щипанов.По его словам, по результатам испытаний отмечено превосходство по ряду технических характеристик перед лучшими мировыми аналогами.Самоходная гаубица "Мста" 2С19М2 отличается скорострельностью, возможностью совершения противоогневого налета, способностью стрелять всеми видами боеприпасов: осколочными, кассетными, осветительными, дымовыми, и в том числе выстрелами с высокоточными боеприпасами.
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технологии, индия
Технологии, Индия
16:02 17.08.2022 (обновлено: 16:08 17.08.2022)
 
В Индии успешно испытали версию гаубицы "Мста" 2С19

Конструктор Щипанов: в Индии испытали версию гаубицы "Мста" 2С19 с индийскими боеприпасами

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСамоходная гаубица 2С19 "Мста-С"
Самоходная гаубица 2С19 Мста-С - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" . Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 17 авг - РИА Новости. Модификация гаубицы "Мста" 2С19 прошла испытания в жарком климате Индии, в ходе которых также проведены стрельбы индийскими боеприпасами, рассказал РИА Новости главный конструктор СКБ "Трансмаш Спецтехника" АО "Уралтрансмаш" Алексей Щипанов.
"2С19 претерпела модернизацию в части модификации под экспортно-ориентированный образец с использованием самоходной гаубицы в жарком климате. И данная модификация, данная самоходная гаубица испытана в Индии. Проведены все виды испытаний, в том числе стрельбой индийскими боеприпасами", - сообщил Щипанов.
По его словам, по результатам испытаний отмечено превосходство по ряду технических характеристик перед лучшими мировыми аналогами.
Самоходная гаубица "Мста" 2С19М2 отличается скорострельностью, возможностью совершения противоогневого налета, способностью стрелять всеми видами боеприпасов: осколочными, кассетными, осветительными, дымовыми, и в том числе выстрелами с высокоточными боеприпасами.
Поражение военных объектов Украины гаубицами Мста-Б - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
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ТехнологииИндия
 
 
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