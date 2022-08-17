https://ria.ru/20220817/gaubitsy-1810238714.html

В Индии успешно испытали версию гаубицы "Мста" 2С19

В Индии успешно испытали версию гаубицы "Мста" 2С19 - РИА Новости, 17.08.2022

В Индии успешно испытали версию гаубицы "Мста" 2С19

Модификация гаубицы "Мста" 2С19 прошла испытания в жарком климате Индии, в ходе которых также проведены стрельбы индийскими боеприпасами, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T16:02

2022-08-17T16:02

2022-08-17T16:08

технологии

индия

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КУБИНКА (Московская обл.), 17 авг - РИА Новости. Модификация гаубицы "Мста" 2С19 прошла испытания в жарком климате Индии, в ходе которых также проведены стрельбы индийскими боеприпасами, рассказал РИА Новости главный конструктор СКБ "Трансмаш Спецтехника" АО "Уралтрансмаш" Алексей Щипанов.По его словам, по результатам испытаний отмечено превосходство по ряду технических характеристик перед лучшими мировыми аналогами.Самоходная гаубица "Мста" 2С19М2 отличается скорострельностью, возможностью совершения противоогневого налета, способностью стрелять всеми видами боеприпасов: осколочными, кассетными, осветительными, дымовыми, и в том числе выстрелами с высокоточными боеприпасами.

https://ria.ru/20220524/msta-b-1790308303.html

индия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, индия