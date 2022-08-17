https://ria.ru/20220817/gaubitsy-1810238714.html
В Индии успешно испытали версию гаубицы "Мста" 2С19
В Индии успешно испытали версию гаубицы "Мста" 2С19 - РИА Новости, 17.08.2022
В Индии успешно испытали версию гаубицы "Мста" 2С19
Модификация гаубицы "Мста" 2С19 прошла испытания в жарком климате Индии, в ходе которых также проведены стрельбы индийскими боеприпасами, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T16:02
2022-08-17T16:02
2022-08-17T16:08
технологии
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810239807_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_9328bf93504a564a9b25341d49478a1f.jpg
КУБИНКА (Московская обл.), 17 авг - РИА Новости. Модификация гаубицы "Мста" 2С19 прошла испытания в жарком климате Индии, в ходе которых также проведены стрельбы индийскими боеприпасами, рассказал РИА Новости главный конструктор СКБ "Трансмаш Спецтехника" АО "Уралтрансмаш" Алексей Щипанов.По его словам, по результатам испытаний отмечено превосходство по ряду технических характеристик перед лучшими мировыми аналогами.Самоходная гаубица "Мста" 2С19М2 отличается скорострельностью, возможностью совершения противоогневого налета, способностью стрелять всеми видами боеприпасов: осколочными, кассетными, осветительными, дымовыми, и в том числе выстрелами с высокоточными боеприпасами.
https://ria.ru/20220524/msta-b-1790308303.html
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810239807_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_397f81a299102c8e0e34930f253eb1ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, индия
16:02 17.08.2022 (обновлено: 16:08 17.08.2022)
В Индии успешно испытали версию гаубицы "Мста" 2С19
Конструктор Щипанов: в Индии испытали версию гаубицы "Мста" 2С19 с индийскими боеприпасами
КУБИНКА (Московская обл.), 17 авг - РИА Новости. Модификация гаубицы "Мста" 2С19 прошла испытания в жарком климате Индии, в ходе которых также проведены стрельбы индийскими боеприпасами, рассказал РИА Новости главный конструктор СКБ "Трансмаш Спецтехника" АО "Уралтрансмаш" Алексей Щипанов.
"2С19 претерпела модернизацию в части модификации под экспортно-ориентированный образец с использованием самоходной гаубицы в жарком климате. И данная модификация, данная самоходная гаубица испытана в Индии
. Проведены все виды испытаний, в том числе стрельбой индийскими боеприпасами", - сообщил Щипанов.
По его словам, по результатам испытаний отмечено превосходство по ряду технических характеристик перед лучшими мировыми аналогами.
Самоходная гаубица "Мста" 2С19М2 отличается скорострельностью, возможностью совершения противоогневого налета, способностью стрелять всеми видами боеприпасов: осколочными, кассетными, осветительными, дымовыми, и в том числе выстрелами с высокоточными боеприпасами.