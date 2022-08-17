https://ria.ru/20220817/fyuchersy-1810316574.html

В Европе цена газовых фьючерсов выросла до 2385 долларов

В Европе цена газовых фьючерсов выросла до 2385 долларов - РИА Новости, 17.08.2022

В Европе цена газовых фьючерсов выросла до 2385 долларов

Газовые фьючерсы в Европе завершили торги среды чуть выше расчетной цены вторника, закрепились несколько ниже 2385 долларов за тысячу кубометров,... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T20:38

2022-08-17T20:38

2022-08-17T20:44

экономика

европа

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Газовые фьючерсы в Европе завершили торги среды чуть выше расчетной цены вторника, закрепились несколько ниже 2385 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Накануне цены перешагивали 2600 долларов впервые с начала марта, однако к закрытию торгов опустились до отметки 2345 долларов за тысячу кубометров.Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги в минусе, но вскоре перешли к умеренному росту. По итогам торгового дня ценовой минимум составил 2313,5 доллара за тысячу кубометров (-2,7%), максимум - 2494,7 доллара (+4,9%), а цена закрытия - 2384,7 доллара (+0,3%). Динамика котировок ведется от расчетной цены предыдущего дня - 2378 долларов.По мнению экспертов, опрошенных РИА Новости, ограничения в поставках газа в Европу и чрезвычайные меры для его экономии делают рынок крайне чувствительным к любой негативной информации, которая может повлиять на потребление "голубого топлива" или снабжение им. Ключевым же драйвером роста цен, по мнению аналитиков, остаются проблемы с восстановлением полноценной работы газопровода "Северный поток"."Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу - с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля - всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.

https://ria.ru/20220817/pgnig-1810312985.html

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экономика, европа