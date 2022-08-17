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Петр Фрадков: для рывка в импортозамещении необходимо "перефинансирование"
Петр Фрадков: для рывка в импортозамещении необходимо "перефинансирование" - РИА Новости, 17.08.2022
Петр Фрадков: для рывка в импортозамещении необходимо "перефинансирование"
Резкое увеличение производства гражданской продукции на предприятиях ОПК, необходимое для достижения целей импортозамещения, требует не только финансирования,... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:33
2022-08-17T14:33
2022-08-17T14:33
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псб (банк псб)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Резкое увеличение производства гражданской продукции на предприятиях ОПК, необходимое для достижения целей импортозамещения, требует не только финансирования, но и "перефинансирования", считает председатель ПСБ Петр Фрадков.Он выступил на организованной банком на форуме "Армия-2022" панельной дискуссии "Меры поддержки перехода предприятий ОПК на выпуск гражданской продукции: целевое планирование объема производства и рынков сбыта, финансовые и административные механизмы, государственная поддержка и экономические меры стимулирования"."Оборонно-промышленный комплекс, базовая отрасль безопасности нашей страны, в настоящее время задействована также в вопросах импортозамещения. Необходимо провести исследование, возможно, по отдельным направлениям инфраструктуры, и определить как объемы финансирования ОПК, так и источники – бюджетные и небюджетные, например, чтобы промышленность с точки зрения рывка в производстве гражданской продукции была профинансирована и даже перефинансирована", - привели в банке слова Фрадкова.Он пояснил, что импортозамещающие высокотехнологичные проекты можно сравнить с венчурными инициативами, и предоставление достаточных объемов финансирования для них, а также разделение ответственности с государством и институтами развития при участии в программах ОПК позволят минимизировать риски, сопряженные с осуществлением таких проектов.Глава ПСБ добавил, что диверсификация является механизмом развития оборонной промышленности и для повышения его эффективности необходимо развивать рынок сбыта."Надо решать задачи диверсификации не только с точки зрения расширения производства, но и путем увеличения рынка сбыта. Это повлечет за собой приток кадров, повышение эффективности производства, развитие промышленности и экономики в целом", - заключил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, псб (банк псб), форум "армия-2022"
Новости компаний - Экономика, ПСБ (Банк ПСБ), Форум "Армия-2022"
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Резкое увеличение производства гражданской продукции на предприятиях ОПК, необходимое для достижения целей импортозамещения, требует не только финансирования, но и "перефинансирования", считает председатель ПСБ Петр Фрадков.
Он выступил на организованной банком на форуме "Армия-2022" панельной дискуссии "Меры поддержки перехода предприятий ОПК на выпуск гражданской продукции: целевое планирование объема производства и рынков сбыта, финансовые и административные механизмы, государственная поддержка и экономические меры стимулирования".
"Оборонно-промышленный комплекс, базовая отрасль безопасности нашей страны, в настоящее время задействована также в вопросах импортозамещения. Необходимо провести исследование, возможно, по отдельным направлениям инфраструктуры, и определить как объемы финансирования ОПК, так и источники – бюджетные и небюджетные, например, чтобы промышленность с точки зрения рывка в производстве гражданской продукции была профинансирована и даже перефинансирована", - привели в банке слова Фрадкова.
Он пояснил, что импортозамещающие высокотехнологичные проекты можно сравнить с венчурными инициативами, и предоставление достаточных объемов финансирования для них, а также разделение ответственности с государством и институтами развития при участии в программах ОПК позволят минимизировать риски, сопряженные с осуществлением таких проектов.
Глава ПСБ
добавил, что диверсификация является механизмом развития оборонной промышленности и для повышения его эффективности необходимо развивать рынок сбыта.
"Надо решать задачи диверсификации не только с точки зрения расширения производства, но и путем увеличения рынка сбыта. Это повлечет за собой приток кадров, повышение эффективности производства, развитие промышленности и экономики в целом", - заключил он.