https://ria.ru/20220817/fradkov-1810217518.html

Петр Фрадков: для рывка в импортозамещении необходимо "перефинансирование"

Петр Фрадков: для рывка в импортозамещении необходимо "перефинансирование" - РИА Новости, 17.08.2022

Петр Фрадков: для рывка в импортозамещении необходимо "перефинансирование"

Резкое увеличение производства гражданской продукции на предприятиях ОПК, необходимое для достижения целей импортозамещения, требует не только финансирования,... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T14:33

2022-08-17T14:33

2022-08-17T14:33

новости компаний - экономика

псб (банк псб)

форум "армия-2022"

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Резкое увеличение производства гражданской продукции на предприятиях ОПК, необходимое для достижения целей импортозамещения, требует не только финансирования, но и "перефинансирования", считает председатель ПСБ Петр Фрадков.Он выступил на организованной банком на форуме "Армия-2022" панельной дискуссии "Меры поддержки перехода предприятий ОПК на выпуск гражданской продукции: целевое планирование объема производства и рынков сбыта, финансовые и административные механизмы, государственная поддержка и экономические меры стимулирования"."Оборонно-промышленный комплекс, базовая отрасль безопасности нашей страны, в настоящее время задействована также в вопросах импортозамещения. Необходимо провести исследование, возможно, по отдельным направлениям инфраструктуры, и определить как объемы финансирования ОПК, так и источники – бюджетные и небюджетные, например, чтобы промышленность с точки зрения рывка в производстве гражданской продукции была профинансирована и даже перефинансирована", - привели в банке слова Фрадкова.Он пояснил, что импортозамещающие высокотехнологичные проекты можно сравнить с венчурными инициативами, и предоставление достаточных объемов финансирования для них, а также разделение ответственности с государством и институтами развития при участии в программах ОПК позволят минимизировать риски, сопряженные с осуществлением таких проектов.Глава ПСБ добавил, что диверсификация является механизмом развития оборонной промышленности и для повышения его эффективности необходимо развивать рынок сбыта."Надо решать задачи диверсификации не только с точки зрения расширения производства, но и путем увеличения рынка сбыта. Это повлечет за собой приток кадров, повышение эффективности производства, развитие промышленности и экономики в целом", - заключил он.

https://ria.ru/20220816/psb-1810068667.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, псб (банк псб), форум "армия-2022"