https://ria.ru/20220817/evrovidenie-1810229932.html

На Украине начали прием заявок на участие в отборе на Евровидение-2023

На Украине начали прием заявок на участие в отборе на Евровидение-2023 - РИА Новости, 17.08.2022

На Украине начали прием заявок на участие в отборе на Евровидение-2023

Национальная общественная телерадиокомпания Украины объявила о начале приема заявок на участие в национальном отборе на участие в музыкальном конкурсе... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T15:24

2022-08-17T15:24

2022-08-17T15:38

шоубиз

украина

евровидение

ebu

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788632030_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_72910c774aa02c310a04e934708e6e65.jpg

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Национальная общественная телерадиокомпания Украины объявила о начале приема заявок на участие в национальном отборе на участие в музыкальном конкурсе Евровидение-2023."Общественное вещание начинает национальный отбор на Евровидение-2023… Конечный срок подачи заявок — 15 октября 2022 года. Состав и жюри финала нацотбора и национального жюри для международного конкурса "Евровидение" будут определять украинцы", - говорится в сообщении на странице Национальной общественной телерадиокомпании в социальной сети Facebook*.Ранее Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что в 2023 году конкурс пройдет в Британии. Отмечается, что Украина как страна, победившая на Евровидении-2022, сразу пройдет в финал конкурса в следующем году. Позже стало известно, что EBU принял окончательное решение о переносе песенного конкурса Евровидение-2023 с территории Украины в другую страну из соображений безопасности.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220812/evrovidenie-1809089894.html

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, евровидение, ebu, великобритания