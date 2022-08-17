15:24 17.08.2022 (обновлено: 15:38 17.08.2022)
На Украине начали прием заявок на участие в отборе на Евровидение-2023
На Украине начали прием заявок на участие в национальном отборе на Евровидение-2023
© AP Photo / Luca BrunoУкраинская группа Kalush Orchestra на конкурсе песни "Евровидение"
© AP Photo / Luca Bruno
Украинская группа Kalush Orchestra на конкурсе песни "Евровидение". Архивное фото
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Национальная общественная телерадиокомпания Украины объявила о начале приема заявок на участие в национальном отборе на участие в музыкальном конкурсе Евровидение-2023.
"Общественное вещание начинает национальный отбор на Евровидение-2023… Конечный срок подачи заявок — 15 октября 2022 года. Состав и жюри финала нацотбора и национального жюри для международного конкурса "Евровидение" будут определять украинцы", - говорится в сообщении на странице Национальной общественной телерадиокомпании в социальной сети Facebook*.
Ранее Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что в 2023 году конкурс пройдет в Британии. Отмечается, что Украина как страна, победившая на Евровидении-2022, сразу пройдет в финал конкурса в следующем году. Позже стало известно, что EBU принял окончательное решение о переносе песенного конкурса Евровидение-2023 с территории Украины в другую страну из соображений безопасности.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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