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Из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 26079 человек - РИА Новости, 17.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220817/evakuatsiya-1810327606.html
Из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 26079 человек
Из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 26079 человек - РИА Новости, 17.08.2022
Из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 26079 человек
Более 26 тысяч человек, включая 4500 детей, эвакуировано в Россию за сутки из опасных районов Украины и ДНР, сообщил в среду руководитель Межведомственного... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T22:08
2022-08-17T22:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Более 26 тысяч человек, включая 4500 детей, эвакуировано в Россию за сутки из опасных районов Украины и ДНР, сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 26 079 человек, в том числе 4500 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 446 945 человек, из которых 540 402 ребенка. Государственную границу Российской Федерации пересекли 577 641 автомобиль, в том числе за сутки – 3254", - сообщил Мизинцев.Кроме того, на горячую линию штаба за прошедшие сутки поступило 25 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию ДНР, ЛНР и в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе 2 760 280 обращений из 2139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории ДНР.
https://ria.ru/20220817/otritsanie-1810324880.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика
22:08 17.08.2022
 
Из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 26079 человек

В Россию из опасных районов спецоперации за сутки эвакуировали 26 079 человек

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭвакуированные из района "Азовстали" мирные жители в селе Безыменное
Эвакуированные из района Азовстали мирные жители в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Эвакуированные из района "Азовстали" мирные жители в селе Безыменное . Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Более 26 тысяч человек, включая 4500 детей, эвакуировано в Россию за сутки из опасных районов Украины и ДНР, сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 26 079 человек, в том числе 4500 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 446 945 человек, из которых 540 402 ребенка. Государственную границу Российской Федерации пересекли 577 641 автомобиль, в том числе за сутки – 3254", - сообщил Мизинцев.
Кроме того, на горячую линию штаба за прошедшие сутки поступило 25 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию ДНР, ЛНР и в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе 2 760 280 обращений из 2139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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