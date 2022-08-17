https://ria.ru/20220817/evakuatsiya-1810327606.html

Из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 26079 человек

Из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 26079 человек - РИА Новости, 17.08.2022

Из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 26079 человек

Более 26 тысяч человек, включая 4500 детей, эвакуировано в Россию за сутки из опасных районов Украины и ДНР, сообщил в среду руководитель Межведомственного... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T22:08

2022-08-17T22:08

2022-08-17T22:08

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786661760_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1819bcf1478e6d08d3a8ab92bf3dde1b.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Более 26 тысяч человек, включая 4500 детей, эвакуировано в Россию за сутки из опасных районов Украины и ДНР, сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 26 079 человек, в том числе 4500 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 446 945 человек, из которых 540 402 ребенка. Государственную границу Российской Федерации пересекли 577 641 автомобиль, в том числе за сутки – 3254", - сообщил Мизинцев.Кроме того, на горячую линию штаба за прошедшие сутки поступило 25 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию ДНР, ЛНР и в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе 2 760 280 обращений из 2139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории ДНР.

https://ria.ru/20220817/otritsanie-1810324880.html

украина

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика