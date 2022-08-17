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Эрдоган в скором времени назначит нового посла Турции в Израиле

Эрдоган в скором времени назначит нового посла Турции в Израиле - РИА Новости, 17.08.2022

Эрдоган в скором времени назначит нового посла Турции в Израиле

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом заявил, что в скором времени назначит нового посла страны РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T22:15

2022-08-17T22:15

2022-08-17T22:15

в мире

цены на нефть

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

мевлют чавушоглу

реджеп тайип эрдоган

израиль

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АНКАРА, 17 авг – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом заявил, что в скором времени назначит нового посла страны в Израиле, сообщила канцелярия турецкого лидера.Ранее в среду глава МИД страны Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция приняла решение восстановить дипломатические отношения и назначить посла в Израиль."Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры по телефону с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. В ходе переговоров были обсуждены турецко-израильские отношения и региональные вопросы. Президент Эрдоган выразил удовлетворение развитием турецко-израильских отношений в рамках, согласованных в ходе визитов президента Израиля Исаака Герцога и премьер-министра Израиля Яира Лапида в Турцию. Касаясь решения о назначении нового посла, президент Эрдоган заявил, что предпримет необходимые шаги для назначения нового посла как можно скорее. Президент Эрдоган выразил поддержку развитию сотрудничества и диалога между Турцией и Израилем на основе взаимного уважения", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, яир лапид (министр иностранных дел израиля), мевлют чавушоглу, реджеп тайип эрдоган, израиль, турция