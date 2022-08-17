https://ria.ru/20220817/energoresursy-1810303580.html
Россия надежный поставщик энергоресурсов, заявил посол в США
Россия надежный поставщик энергоресурсов, заявил посол в США - РИА Новости, 17.08.2022
Россия надежный поставщик энергоресурсов, заявил посол в США
Россия надежный поставщик энергоресурсов, как бы ни пытались США убедить в обратном, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T19:25
2022-08-17T19:25
2022-08-17T19:27
россия
сша
северный поток — 2
европа
анатолий антонов
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россия надежный поставщик энергоресурсов, как бы ни пытались США убедить в обратном, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Как бы Вашингтон ни пытался представить Россию в качестве ненадежного поставщика, и эта линия продолжается, все это не соответствует действительности", - сказал Антонов в интервью телеканалу "Россия 24".Он подчеркнул, что проблемы с энергоносителями у покупателей РФ начались из-за санкций США, а не действий Москвы. "Мы никогда не навязывали свои поставки, не пытались решать приписываемые нам остро конъюнктурные цели, готовы продавать всем, кому нужно, недорогие и высококачественные ресурсы", - заявил посол.Начало работы трубопровода "Северный поток 2" решило бы проблемы Европы с энергией, он готов к запуску, для этого "надо просто нажать кнопку", но не хватает дипломатической воли, отметил посол. В Европе уступили "настойчивым уговорам Белого дома", сделав ставку на дорогой СПГ, сказал Антонов.
https://ria.ru/20220817/potok-1810130847.html
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россия, сша, северный поток — 2, европа, анатолий антонов
Россия, США, Северный поток — 2, Европа, Анатолий Антонов
19:25 17.08.2022 (обновлено: 19:27 17.08.2022)
Россия надежный поставщик энергоресурсов, заявил посол в США
Посол Антонов: Россия надежный поставщик энергоресурсов, даже если США говорят обратное