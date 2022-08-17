https://ria.ru/20220817/efiopiya-1810281505.html
В Эфиопии отметили важность сотрудничества с Россией для борьбы с бедностью
В Эфиопии отметили важность сотрудничества с Россией для борьбы с бедностью - РИА Новости, 17.08.2022
В Эфиопии отметили важность сотрудничества с Россией для борьбы с бедностью
Всестороннее сотрудничество с Россией помогает Эфиопии в борьбе с терроризмом и безработицей, а также позволяет нарастить потенциал вооруженных сил страны,... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:47
2022-08-17T17:47
2022-08-17T17:47
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Всестороннее сотрудничество с Россией помогает Эфиопии в борьбе с терроризмом и безработицей, а также позволяет нарастить потенциал вооруженных сил страны, заявил директор института исследований проблем мира и безопасности при Аддис-Абебском университете Йонас Адет.По его словам, главная угроза безопасности в Эфиопии в частности и в регионе Африканского Рога в целом - это незащищенность людей. "Данный аспект связан не только с терроризмом и насильственным экстремизмом, но также с бедностью, безработицей, климатическими воздействиями и ухудшением состояния окружающей среды. Он очень многосложный. И это сотрудничество между Эфиопией и Россией помогает не только решать проблемы терроризма - скажем, с "Аш-Шабаб" и другими террористическими группировками - но также снизить в стране уровень бедности, а также безработицы среди образованной молодежи", - сказал директор института журналистам на Московской конференции по международной безопасности.Он назвал сотрудничество с Россией всесторонним и отметил, что оно идет не только в военном аспекте, но также в социальном, политическом и экономическом. "Безопасность идет рука об руку с экономикой, трудоустройством, уровнем образованности населения и наращиванием потенциала вооруженных сил, разведки, полиции и всей системы обеспечения безопасности в целом", - пояснил Адет."И сотрудничество ведется не по какому-то одному направлению, но характеризуется всеобъемлющим, комплексным подходом. В этом плане оно наращивает потенциал и возможности Эфиопии не только действовать в трудных ситуациях, связанных с терроризмом, но также, конечно, решать проблемы бедности и климатические вопросы… Мы работаем вместе во многих сферах, и я считаю это очень позитивным моментом в отношениях двух стран", - заключил директор института.
https://ria.ru/20220817/vstrecha-1810236600.html
https://ria.ru/20220816/rossiya-1810089257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, эфиопия, аддис-абеба
В мире, Россия, Эфиопия, Аддис-Абеба
В Эфиопии отметили важность сотрудничества с Россией для борьбы с бедностью
В Эфиопии отметили важность сотрудничества с Россией для борьбы с бедностью и безработицей
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Всестороннее сотрудничество с Россией помогает Эфиопии в борьбе с терроризмом и безработицей, а также позволяет нарастить потенциал вооруженных сил страны, заявил директор института исследований проблем мира и безопасности при Аддис-Абебском университете Йонас Адет.
По его словам, главная угроза безопасности в Эфиопии
в частности и в регионе Африканского Рога в целом - это незащищенность людей. "Данный аспект связан не только с терроризмом и насильственным экстремизмом, но также с бедностью, безработицей, климатическими воздействиями и ухудшением состояния окружающей среды. Он очень многосложный. И это сотрудничество между Эфиопией и Россией
помогает не только решать проблемы терроризма - скажем, с "Аш-Шабаб" и другими террористическими группировками - но также снизить в стране уровень бедности, а также безработицы среди образованной молодежи", - сказал директор института журналистам на Московской конференции по международной безопасности.
Он назвал сотрудничество с Россией всесторонним и отметил, что оно идет не только в военном аспекте, но также в социальном, политическом и экономическом. "Безопасность идет рука об руку с экономикой, трудоустройством, уровнем образованности населения и наращиванием потенциала вооруженных сил, разведки, полиции и всей системы обеспечения безопасности в целом", - пояснил Адет.
"И сотрудничество ведется не по какому-то одному направлению, но характеризуется всеобъемлющим, комплексным подходом. В этом плане оно наращивает потенциал и возможности Эфиопии не только действовать в трудных ситуациях, связанных с терроризмом, но также, конечно, решать проблемы бедности и климатические вопросы… Мы работаем вместе во многих сферах, и я считаю это очень позитивным моментом в отношениях двух стран", - заключил директор института.