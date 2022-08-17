https://ria.ru/20220817/drony-1810233963.html
Эксперт считает, что говорить о конкуренции турецких и иранских дронов рано
Эксперт считает, что говорить о конкуренции турецких и иранских дронов рано - РИА Новости, 17.08.2022
Эксперт считает, что говорить о конкуренции турецких и иранских дронов рано
Говорить о конкуренции иранских и турецких беспилотных летательных аппаратов на Украине рано, иранские пока не показали себя в реальных боях, заявил РИА Новости РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T15:42
2022-08-17T15:42
2022-08-17T15:42
украина
иран
турция
технологии
азербайджан
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АНКАРА, 17 авг – РИА Новости. Говорить о конкуренции иранских и турецких беспилотных летательных аппаратов на Украине рано, иранские пока не показали себя в реальных боях, заявил РИА Новости глава исследовательской организации Caspian Defense Research Center (Азербайджан) Рамиль Мамедли.Иран представил на своём стенде на "Армии-2022" три беспилотных летательных аппарата: Quadcopter, Mohajer 6 (в переводе - "мигрант") и Karrar-3. Как рассказали РИА Новости на стенде Ирана, использоваться он может и как ударный дрон, так и как "камикадзе". Ряд СМИ заявили о возможности поставок иранских беспилотников России, но официального подтверждения данных сообщений не было."На самом деле дать однозначную оценку сложно. С технической точки зрения слишком много общего, особой разницы нет. Но мы еще не были свидетелями реальных боев иранских беспилотников. Другой момент - их использование, они ведь управляются операторами, во многом ситуация зависит от их умений. И плюс имидж у турецких беспилотников на данный момент высок. И, соответственно, большой спрос на рынке", - сказал эксперт РИА Новости.По его словам, правила ведения боя с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) считаются новинкой в военной сфере."В течение последних 20 лет БПЛА в основном использовались в целях наблюдения и разведки, но в последние годы они также стали использоваться в целях нападения и "камикадзе". Однако опыта использования БПЛА для воздушного боя до сих пор нет", - рассказал военный аналитик.По словам эксперта, до сих пор не было опыта создания специализированных беспилотников для ведения боя в воздухе."С этой точки зрения не кажется реальным, что иранские и турецкие беспилотники будут воевать в воздухе на Украине. Возможно, появятся возможности для радиоэлектронной борьбы. Но это не значит сражаться с применением ударного оружия", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220816/bayraktar-1810067842.html
https://ria.ru/20220816/bespilotnik-1809975044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, иран, турция, технологии, азербайджан
Украина, Иран, Турция, Технологии, Азербайджан
Эксперт считает, что говорить о конкуренции турецких и иранских дронов рано
Эксперт: разговоры о конкуренции турецких и иранских дронов на Украине преждевременны
АНКАРА, 17 авг – РИА Новости. Говорить о конкуренции иранских и турецких беспилотных летательных аппаратов на Украине рано, иранские пока не показали себя в реальных боях, заявил РИА Новости глава исследовательской организации Caspian Defense Research Center (Азербайджан) Рамиль Мамедли.
Иран представил на своём стенде на "Армии-2022" три беспилотных летательных аппарата: Quadcopter, Mohajer 6 (в переводе - "мигрант") и Karrar-3. Как рассказали РИА Новости на стенде Ирана, использоваться он может и как ударный дрон, так и как "камикадзе". Ряд СМИ заявили о возможности поставок иранских беспилотников России, но официального подтверждения данных сообщений не было.
"На самом деле дать однозначную оценку сложно. С технической точки зрения слишком много общего, особой разницы нет. Но мы еще не были свидетелями реальных боев иранских беспилотников. Другой момент - их использование, они ведь управляются операторами, во многом ситуация зависит от их умений. И плюс имидж у турецких беспилотников на данный момент высок. И, соответственно, большой спрос на рынке", - сказал эксперт РИА Новости.
По его словам, правила ведения боя с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) считаются новинкой в военной сфере.
"В течение последних 20 лет БПЛА в основном использовались в целях наблюдения и разведки, но в последние годы они также стали использоваться в целях нападения и "камикадзе". Однако опыта использования БПЛА для воздушного боя до сих пор нет", - рассказал военный аналитик.
По словам эксперта, до сих пор не было опыта создания специализированных беспилотников для ведения боя в воздухе.
"С этой точки зрения не кажется реальным, что иранские и турецкие беспилотники будут воевать в воздухе на Украине
. Возможно, появятся возможности для радиоэлектронной борьбы. Но это не значит сражаться с применением ударного оружия", - подчеркнул он.