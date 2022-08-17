https://ria.ru/20220817/dogazifikatsiya-1810301403.html

Почти пять тысяч заявок на догазификацию поступило в Рязанской области

Почти пять тысяч заявок на догазификацию поступило в Рязанской области - РИА Новости, 17.08.2022

Почти пять тысяч заявок на догазификацию поступило в Рязанской области

Почти пять тысяч заявок на ускоренное подключение домов к сетям газораспределения поступило в Рязанской области, сообщил временно исполняющий обязанности... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T19:08

2022-08-17T19:08

2022-08-17T19:08

рязанская область

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рязанская область

рязанский район

газпром

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РЯЗАНЬ, 17 авг – РИА Новости. Почти пять тысяч заявок на ускоренное подключение домов к сетям газораспределения поступило в Рязанской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков.По информации правительства региона, в среду Малков вместе с генеральным директором Группы Газпром межрегионгаз и ООО "Газпром газификация" Сергеем Густовым посетил Рязанский район и принял участие в подключении к газовым сетям жилого дома в селе Тюшево. В населенном пункте расположено 725 домовладений. Основная часть села газифицирована. Работы продолжают на новых улицах.Врио губернатора осмотрел ход строительства распределительного газопровода, ознакомился с работой мобильного пункта приема заявок на догазификацию. Малков подчеркнул, что процедура подачи заявки удобна для жителей: комплект документов простой, прием осуществляется в электронном виде на сайте госуслуг."Еще одно важное направление - газификация населенного пункта в целом. Хочу отметить, что у нас в Рязанской области достаточно высокая доля газификации, около 91 процента. Но все равно остаются люди, у которых газа нет. За каждой цифрой стоят отдельные человеческие жизни. Поэтому мы обсудим и проработаем программу дальнейшего развития магистральных газопроводов и дополнительные меры поддержки", - добавил Малков, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20220817/investory-1810226055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, рязанская область, рязанский район, газпром