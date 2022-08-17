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Почти пять тысяч заявок на догазификацию поступило в Рязанской области - РИА Новости, 17.08.2022
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https://ria.ru/20220817/dogazifikatsiya-1810301403.html
Почти пять тысяч заявок на догазификацию поступило в Рязанской области
Почти пять тысяч заявок на догазификацию поступило в Рязанской области - РИА Новости, 17.08.2022
Почти пять тысяч заявок на догазификацию поступило в Рязанской области
Почти пять тысяч заявок на ускоренное подключение домов к сетям газораспределения поступило в Рязанской области, сообщил временно исполняющий обязанности... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T19:08
2022-08-17T19:08
рязанская область
жкх
рязанская область
рязанский район
газпром
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РЯЗАНЬ, 17 авг – РИА Новости. Почти пять тысяч заявок на ускоренное подключение домов к сетям газораспределения поступило в Рязанской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков.По информации правительства региона, в среду Малков вместе с генеральным директором Группы Газпром межрегионгаз и ООО "Газпром газификация" Сергеем Густовым посетил Рязанский район и принял участие в подключении к газовым сетям жилого дома в селе Тюшево. В населенном пункте расположено 725 домовладений. Основная часть села газифицирована. Работы продолжают на новых улицах.Врио губернатора осмотрел ход строительства распределительного газопровода, ознакомился с работой мобильного пункта приема заявок на догазификацию. Малков подчеркнул, что процедура подачи заявки удобна для жителей: комплект документов простой, прием осуществляется в электронном виде на сайте госуслуг."Еще одно важное направление - газификация населенного пункта в целом. Хочу отметить, что у нас в Рязанской области достаточно высокая доля газификации, около 91 процента. Но все равно остаются люди, у которых газа нет. За каждой цифрой стоят отдельные человеческие жизни. Поэтому мы обсудим и проработаем программу дальнейшего развития магистральных газопроводов и дополнительные меры поддержки", - добавил Малков, слова которого приводятся в сообщении.
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жкх, рязанская область, рязанский район, газпром
Рязанская область, ЖКХ, Рязанская область, Рязанский район, Газпром
19:08 17.08.2022
 
Почти пять тысяч заявок на догазификацию поступило в Рязанской области

Малков: почти пять тысяч заявок на догазификацию поступило в Рязанской области

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Рязань и Рязанский кремль
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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РЯЗАНЬ, 17 авг – РИА Новости. Почти пять тысяч заявок на ускоренное подключение домов к сетям газораспределения поступило в Рязанской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков.
По информации правительства региона, в среду Малков вместе с генеральным директором Группы Газпром межрегионгаз и ООО "Газпром газификация" Сергеем Густовым посетил Рязанский район и принял участие в подключении к газовым сетям жилого дома в селе Тюшево. В населенном пункте расположено 725 домовладений. Основная часть села газифицирована. Работы продолжают на новых улицах.
"Очень часто в поездках по районам слышу от жителей вопросы о газоснабжении. Здесь несколько направлений. Во-первых - это догазификация. Предварительная потребность составляет около 6 тысяч домовладений. Сейчас почти 5 тысяч заявок на ускоренное подключение домов к сетям газораспределения поступило", - цитирует слова Малкова его пресс-служба.
Врио губернатора осмотрел ход строительства распределительного газопровода, ознакомился с работой мобильного пункта приема заявок на догазификацию. Малков подчеркнул, что процедура подачи заявки удобна для жителей: комплект документов простой, прием осуществляется в электронном виде на сайте госуслуг.
"Еще одно важное направление - газификация населенного пункта в целом. Хочу отметить, что у нас в Рязанской области достаточно высокая доля газификации, около 91 процента. Но все равно остаются люди, у которых газа нет. За каждой цифрой стоят отдельные человеческие жизни. Поэтому мы обсудим и проработаем программу дальнейшего развития магистральных газопроводов и дополнительные меры поддержки", - добавил Малков, слова которого приводятся в сообщении.
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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