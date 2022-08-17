https://ria.ru/20220817/dnr-1810311314.html
Украинские боевики за сутки выпустили по ДНР более 300 снарядов
Украинские боевики за сутки выпустили по ДНР более 300 снарядов - РИА Новости, 17.08.2022
Украинские боевики за сутки выпустили по ДНР более 300 снарядов
Украинские войска за текущие сутки выпустили более 300 снарядов из артиллерии по восьми населенным пунктам Донецкой Народной республики, говорится в сообщении... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T20:12
2022-08-17T20:12
2022-08-17T20:12
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 300 снарядов из артиллерии по восьми населенным пунктам Донецкой Народной республики, говорится в сообщении Народной милиции ДНР.Отмечается, что в результате обстрелов пять мирных жителей получили ранения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские боевики за сутки выпустили по ДНР более 300 снарядов
Народная милиция ДНР сообщила, что ВСУ за сутки выпустили по республике более 300 снарядов