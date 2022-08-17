https://ria.ru/20220817/dnr-1810311314.html

Украинские боевики за сутки выпустили по ДНР более 300 снарядов

Украинские боевики за сутки выпустили по ДНР более 300 снарядов - РИА Новости, 17.08.2022

Украинские боевики за сутки выпустили по ДНР более 300 снарядов

Украинские войска за текущие сутки выпустили более 300 снарядов из артиллерии по восьми населенным пунктам Донецкой Народной республики, говорится в сообщении... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T20:12

2022-08-17T20:12

2022-08-17T20:12

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 300 снарядов из артиллерии по восьми населенным пунктам Донецкой Народной республики, говорится в сообщении Народной милиции ДНР.Отмечается, что в результате обстрелов пять мирных жителей получили ранения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, сцкк