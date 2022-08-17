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Женщина получила ранение при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка
Женщина получила ранение при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 17.08.2022
Женщина получила ранение при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка
Женщина получила ранение в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T18:19
2022-08-17T18:19
2022-08-17T18:19
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Женщина получила ранение в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Куйбышевский район Донецка, по улице Корейской ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
куйбышевский район
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куйбышевский район, донецк (днр), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Куйбышевский район, Донецк (ДНР), Украина
Женщина получила ранение при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка
Штаб обороны ДНР: женщина получила ранение при обстреле Куйбышевского района Донецка ВСУ