https://ria.ru/20220817/dnr-1810291463.html

Женщина получила ранение при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка

Женщина получила ранение при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 17.08.2022

Женщина получила ранение при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка

Женщина получила ранение в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T18:19

2022-08-17T18:19

2022-08-17T18:19

специальная военная операция на украине

в мире

куйбышевский район

донецк (днр)

украина

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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Женщина получила ранение в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Куйбышевский район Донецка, по улице Корейской ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

куйбышевский район

донецк (днр)

украина

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Евгения Нефедова

в мире, куйбышевский район, донецк (днр), украина