https://ria.ru/20220817/dnr-1810280158.html

ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватую

ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 17.08.2022

ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую, выпустив в общей сложности 12 снарядов калибром 152 миллиметра и три снаряда "натовского" калибра, сообщило... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T17:45

2022-08-17T17:45

2022-08-17T17:45

специальная военная операция на украине

в мире

иван приходько

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую, выпустив в общей сложности 12 снарядов калибром 152 миллиметра и три снаряда "натовского" калибра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 15.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 15.50 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.50 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о пяти обстрелах Горловки со стороны украинских войска с применением снарядов калибром 152 миллиметра. По словам мэра Горловки Ивана Приходько, в результате обстрелов со стороны украинских войск остекление детского сада получило повреждение.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, иван приходько, горловка, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, стирол, нато