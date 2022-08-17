https://ria.ru/20220817/dnr-1810205082.html

Союзные силы освободили 268 населенных пунктов в ДНР

Союзные силы освободили 268 населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 17.08.2022

Союзные силы освободили 268 населенных пунктов в ДНР

Число населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, освобожденных союзными силами, выросло до 268, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T13:36

2022-08-17T13:36

2022-08-17T13:36

специальная военная операция на украине

в мире

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луганская народная республика

вооруженные силы рф

артемовск

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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Число населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, освобожденных союзными силами, выросло до 268, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."На территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 268 населенных пунктов, включая Вершину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Село Вершина находится около Артемовска (Бахмута), который является крупным транспортным узлом.Ранее штаб сообщал об освобождении 267 населенных пунктов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

артемовск

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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, артемовск