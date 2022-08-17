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Союзные силы освободили 268 населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 17.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Союзные силы освободили 268 населенных пунктов в ДНР
Союзные силы освободили 268 населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 17.08.2022
Союзные силы освободили 268 населенных пунктов в ДНР
Число населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, освобожденных союзными силами, выросло до 268, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T13:36
2022-08-17T13:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
артемовск
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Число населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, освобожденных союзными силами, выросло до 268, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."На территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 268 населенных пунктов, включая Вершину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Село Вершина находится около Артемовска (Бахмута), который является крупным транспортным узлом.Ранее штаб сообщал об освобождении 267 населенных пунктов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, артемовск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Артемовск
13:36 17.08.2022
 
Союзные силы освободили 268 населенных пунктов в ДНР

Штаб теробороны сообщил об освобождении союзными силами 268 населенных пунктов в ДНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции
Бойцы Народной милиции - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Число населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, освобожденных союзными силами, выросло до 268, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"На территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 268 населенных пунктов, включая Вершину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
Село Вершина находится около Артемовска (Бахмута), который является крупным транспортным узлом.
Ранее штаб сообщал об освобождении 267 населенных пунктов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФАртемовск
 
 
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