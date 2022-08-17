https://ria.ru/20220817/dnr-1810205082.html
Союзные силы освободили 268 населенных пунктов в ДНР
Союзные силы освободили 268 населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 17.08.2022
Союзные силы освободили 268 населенных пунктов в ДНР
Число населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, освобожденных союзными силами, выросло до 268, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T13:36
2022-08-17T13:36
2022-08-17T13:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
артемовск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797694044_0:0:2582:1452_1920x0_80_0_0_b856d551ea74f22cbc58f58f126ca463.jpg
ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Число населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, освобожденных союзными силами, выросло до 268, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."На территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 268 населенных пунктов, включая Вершину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Село Вершина находится около Артемовска (Бахмута), который является крупным транспортным узлом.Ранее штаб сообщал об освобождении 267 населенных пунктов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
артемовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797694044_267:0:2454:1640_1920x0_80_0_0_d73a5a364184e75bf273c29dba2ffaae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, артемовск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Артемовск
Союзные силы освободили 268 населенных пунктов в ДНР
Штаб теробороны сообщил об освобождении союзными силами 268 населенных пунктов в ДНР