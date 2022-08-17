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Овчинский: новые резиденты ОЭЗ Москвы инвестируют свыше 15 млрд рублей

Овчинский: новые резиденты ОЭЗ Москвы инвестируют свыше 15 млрд рублей - РИА Новости, 17.08.2022

Овчинский: новые резиденты ОЭЗ Москвы инвестируют свыше 15 млрд рублей

Компании, получившие статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва" за последние 12 месяцев, планируют инвестировать более 15 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T07:26

2022-08-17T07:26

2022-08-17T08:47

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

владислав овчинский

москва

весна

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Компании, получившие статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва" за последние 12 месяцев, планируют инвестировать более 15 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Четырнадцать резидентов, которые присоединились к особой экономической зоне Москвы за последний год, планируют вложить в развитие производств более 15 миллиардов рублей до 2026 года. Кроме того, они создадут свыше 1,5 тысячи рабочих мест на высокотехнологичных предприятиях в сфере электроники, IT, биомедицины", – сообщил глава ДИПП Владислав Овчинский.Среди них – производители электроники и оптики "Радиокомп" и НПЦ "МакроОптика", компании "Генериум-некст" и "Премиум Стандарт Технополис", которые займутся выпуском лекарств и упаковки для них, разработчик программ для управления энергетическим оборудованием "Энергосбережение" и ПСК "ВЕСНА", развивающая 3D-металлопечать. IT-направление представляют "С-Терра СиЭсПи" и дата-центры "АйЭмТи", "С-Плэтформс".По данным ДИПП, общий объем налоговых льгот, которые получили резиденты ОЭЗ, составляет уже более четырех миллиардов рублей. Так, налог на прибыль для них составляет лишь два процента, а ставка налогов на землю, имущество и транспорт – ноль процентов. Также высокотехнологичные компании привлекает удобная инфраструктура и логистика площадок столичной ОЭЗ, широкие возможности промышленной кооперации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владислав овчинский, москва, весна