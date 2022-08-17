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В ДНР украинские боевики оборудовали опорные пункты в детсадах
В ДНР украинские боевики оборудовали опорные пункты в детсадах - РИА Новости, 17.08.2022
В ДНР украинские боевики оборудовали опорные пункты в детсадах
Украинские националисты оборудовали опорные пункты в детских садах Артемовска, Славянска и Соледара в ДНР, заявил в среду руководитель Межведомственного... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T21:35
2022-08-17T21:35
2022-08-17T21:35
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
славянск
соледар
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали опорные пункты в детских садах Артемовска, Славянска и Соледара в ДНР, заявил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Донецкой Народной Республике, в Артемовске, боевики националистических батальонов в детском саду №58 (улица Горбатова) оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, а на прилегающей территории разместили артиллерийские орудия и минометы, при этом эвакуация мирных жителей из близлежащих домов не проводилась, националисты используют их в качестве "живого щита", - заявил Мизинцев.Также, по его словам, в Славянске украинские вооруженные формирования - в детском саду №20 на улице Торской - разместили бронетехнику и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты. В Соледаре, в детском саду №59 (улица Преображенская), подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, казармы и склады боеприпасов, развернули блокпосты и огневые точки", добавил он.Генерал отметил, что под предлогом якобы обеспечения безопасности националисты запретили местным жителям покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.
https://ria.ru/20220814/donbass-1809461889.html
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в мире, артемовск, славянск, соледар, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Славянск, Соледар, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
В ДНР украинские боевики оборудовали опорные пункты в детсадах
Минобороны: ВСУ оборудовали опорные пункты в детсадах в Славянске, Соледаре и Артемовске