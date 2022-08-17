https://ria.ru/20220817/covid-19-1810281853.html
Число смертей от COVID-19 в мире выросло на 35 процентов
Число смертей от COVID-19 в мире выросло на 35 процентов - РИА Новости, 17.08.2022
Число смертей от COVID-19 в мире выросло на 35 процентов
Порядка 15 тысяч человек в мире умерли за неделю от COVID-19, за последние четыре недели число смертей выросло на 35%, заявил глава Всемирной организации... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:48
2022-08-17T17:48
2022-08-17T17:48
распространение коронавируса
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здоровье - общество
воз
коронавирус в россии
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ЖЕНЕВА, 17 авг - РИА Новости. Порядка 15 тысяч человек в мире умерли за неделю от COVID-19, за последние четыре недели число смертей выросло на 35%, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус."Что касается COVID-19, то за последние четыре недели число зарегистрированных случаев смерти во всем мире увеличилось на 35%. Только за последнюю неделю 15 тысяч человек по всему миру погибли от COVID-19. Это совершенно неприемлемо, когда у нас есть все инструменты для предотвращения инфекций и спасения жизней. Много говорят о том, чтобы научиться жить с вирусом COVID-19. Но мы не можем жить с 15 тысяч смертей в неделю", - сказал глава ВОЗ на пресс-конференции.По его словам, омикрон остается доминирующим штаммом, при этом на долю штамма омикрона BA.5 приходится более 90% случаев, выявленных за последний месяц.
https://ria.ru/20220817/koronavirus-1810181711.html
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в мире, здоровье - общество, воз, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, В мире, Здоровье - Общество, ВОЗ, Коронавирус в России
Число смертей от COVID-19 в мире выросло на 35 процентов
Глава ВОЗ Гебрейесус: смертность от COVID-19 за четыре недели выросла на 35 процентов