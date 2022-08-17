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Власти приграничного с Россией китайского города ввели локдаун - РИА Новости, 17.08.2022
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Распространение коронавируса
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Власти приграничного с Россией китайского города ввели локдаун
Власти приграничного с Россией китайского города ввели локдаун - РИА Новости, 17.08.2022
Власти приграничного с Россией китайского города ввели локдаун
Власти городского уезда Маньчжурия в автономном районе Внутренняя Монголия в КНР на границе с Россией с вечера вторника ввели локдаун из-за одного выявленного... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T06:25
2022-08-17T06:25
распространение коронавируса
в мире
здоровье - общество
китай
хайнань
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ПЕКИН, 17 авг – РИА Новости. Власти городского уезда Маньчжурия в автономном районе Внутренняя Монголия в КНР на границе с Россией с вечера вторника ввели локдаун из-за одного выявленного случая коронавирусной инфекции, следует из заявления местного правительства.Правительство Маньчжурии в среду сообщило, что 16 августа в ходе ПЦР-тестирования в городе был выявлен один случай заражения COVID-19, после чего специалисты начали эпидемиологическое расследование для выявления близких контактов.С 23.00 (18.00 мск) 16 августа власти города для предотвращения распространения заболевания запустили противоэпидемиологический механизм, который предусматривает полную блокировку жилого комплекса, где был выявлен зараженный, всем жильцам запрещено выходить из квартир. В остальных жилых комплексах введен строгий контроль и управление, без особой необходимости территорию жилых комплексов покидать не следует.В городе временно приостановлена работа общественного транспорта, включая рейсовые автобусы и такси, отменены рейсы из аэропорта "Сицзяо". Введен контроль на всех дорогах, въездах и выездах из города, покидать город и въезжать в него временно запрещено на любых видах транспорта. Выезжать и въезжать в город может только спецтранспорт, задействованный в противоэпидемиологической работе и снабжении города.Временно приостановлена работа туристических достопримечательностей, торговых центров, кафе и ресторанов, бань, интернет-кафе, кинотеатров, спортивные залов, работу приостановили строительные площадки деревообрабатывающие предприятия. Работу продолжают продуктовые магазины, аптеки и медучреждения.Закрыты храмы, учебные заведения, государственные учреждения, в тюрьмах и домах престарелых временно прекращен прием посетителей. Власти распорядились отменить все банкеты, отложить проведение свадеб, а траурные церемонии должны быть короткими и малочисленными.С 17 августа все жители города обязаны пройти три раунда ПЦР-тестирования. При проявлении любых симптомов заболевания необходимо оперативно сообщить в домоуправление, чтобы они связались со специализированным медучреждением. Власти призывают не скрывать наличие симптомов и не заниматься самолечением.Как долго будет продолжаться локдаун в городе с населением более 150 тысяч человек, пока неизвестно.В последние недели в разных регионах Китая возникли крупные вспышки COVID-19, сильнее других пострадали островная курортная провинция Хайнань и Синьцзяно-Уйгурский автономный район на западе страны, за минувшие сутки в Китае выявили 637 подтвержденных случаев заражения и 2399 бессимптомных носителей. Всего за время пандемии в Китае выявили 236 898 случаев заражения коронавирусом, 5226 человек от болезни скончались.
https://ria.ru/20220808/kitay-1808058173.html
https://ria.ru/20220808/kitay-1807950449.html
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в мире, здоровье - общество, китай, хайнань
Распространение коронавируса, В мире, Здоровье - Общество, Китай, Хайнань
06:25 17.08.2022
 
Власти приграничного с Россией китайского города ввели локдаун

Власти приграничного китайского города ввели локдаун из-за одного выявленного случая COVID

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкКПП Маньчжоули на китайско-российской границе
КПП Маньчжоули на китайско-российской границе - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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КПП Маньчжоули на китайско-российской границе. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 авг – РИА Новости. Власти городского уезда Маньчжурия в автономном районе Внутренняя Монголия в КНР на границе с Россией с вечера вторника ввели локдаун из-за одного выявленного случая коронавирусной инфекции, следует из заявления местного правительства.
Правительство Маньчжурии в среду сообщило, что 16 августа в ходе ПЦР-тестирования в городе был выявлен один случай заражения COVID-19, после чего специалисты начали эпидемиологическое расследование для выявления близких контактов.
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С 23.00 (18.00 мск) 16 августа власти города для предотвращения распространения заболевания запустили противоэпидемиологический механизм, который предусматривает полную блокировку жилого комплекса, где был выявлен зараженный, всем жильцам запрещено выходить из квартир. В остальных жилых комплексах введен строгий контроль и управление, без особой необходимости территорию жилых комплексов покидать не следует.
В городе временно приостановлена работа общественного транспорта, включая рейсовые автобусы и такси, отменены рейсы из аэропорта "Сицзяо". Введен контроль на всех дорогах, въездах и выездах из города, покидать город и въезжать в него временно запрещено на любых видах транспорта. Выезжать и въезжать в город может только спецтранспорт, задействованный в противоэпидемиологической работе и снабжении города.
Временно приостановлена работа туристических достопримечательностей, торговых центров, кафе и ресторанов, бань, интернет-кафе, кинотеатров, спортивные залов, работу приостановили строительные площадки деревообрабатывающие предприятия. Работу продолжают продуктовые магазины, аптеки и медучреждения.
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Закрыты храмы, учебные заведения, государственные учреждения, в тюрьмах и домах престарелых временно прекращен прием посетителей. Власти распорядились отменить все банкеты, отложить проведение свадеб, а траурные церемонии должны быть короткими и малочисленными.
С 17 августа все жители города обязаны пройти три раунда ПЦР-тестирования. При проявлении любых симптомов заболевания необходимо оперативно сообщить в домоуправление, чтобы они связались со специализированным медучреждением. Власти призывают не скрывать наличие симптомов и не заниматься самолечением.
Как долго будет продолжаться локдаун в городе с населением более 150 тысяч человек, пока неизвестно.
В последние недели в разных регионах Китая возникли крупные вспышки COVID-19, сильнее других пострадали островная курортная провинция Хайнань и Синьцзяно-Уйгурский автономный район на западе страны, за минувшие сутки в Китае выявили 637 подтвержденных случаев заражения и 2399 бессимптомных носителей. Всего за время пандемии в Китае выявили 236 898 случаев заражения коронавирусом, 5226 человек от болезни скончались.
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