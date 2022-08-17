https://ria.ru/20220817/covid-19-1810118650.html

Эксперт Минздрава рассказал о рисках инфаркта, связанных с COVID-19

Эксперт Минздрава рассказал о рисках инфаркта, связанных с COVID-19 - РИА Новости, 17.08.2022

Эксперт Минздрава рассказал о рисках инфаркта, связанных с COVID-19

Коронавирусная инфекция может провоцировать инсульты, инфаркты или заболевания сердца, лучшая профилактика подобных осложнений - это вакцинация, заявил главный... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T00:16

2022-08-17T00:16

2022-08-17T00:19

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Коронавирусная инфекция может провоцировать инсульты, инфаркты или заболевания сердца, лучшая профилактика подобных осложнений - это вакцинация, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава России по Центральному, Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам, академик РАН Сергей Бойцов."Инфекционные заболевания провоцируют воспалительные процессы в сосудах и, например, то, что касается атеротромботических состояний, а именно: инсульты, инфаркты или заболевания сердца, связанные с воспалением, миокардиты или нарушения сердечного ритма в значительной степени обусловлены инфекцией",- сказал Бойцов журналистам.Он отметил, что особенно это касается инфекции, проникающей через легкие, как в случае с коронавирусом. COVID-19 может провоцировать воспалительный процесс, который обостряется и вызывает тромбоз, пояснил Бойцов.По его словам, множество научных исследований, проведенных за последние два года, показывают, что пожилые люди оказываются одной из самых уязвимых групп населения перед осложнениями из-за COVID-19.Снизить риск сосудистых осложнений может помочь вакцинация против коронавируса, контроль артериального давления, а также прохождение углубленной диспансеризации, уточнил Бойцов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220816/covid-19-1809982877.html

https://ria.ru/20220813/kentavr-1809334389.html

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общество, коронавирус covid-19