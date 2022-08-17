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Авторы и переводчики номинированы на премию имени Чуковского - РИА Новости, 17.08.2022
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Культура
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Авторы и переводчики номинированы на премию имени Чуковского
Авторы и переводчики номинированы на премию имени Чуковского - РИА Новости, 17.08.2022
Авторы и переводчики номинированы на премию имени Чуковского
Авторы и переводчики из более 25 городов России стали номинантами на премию имени Чуковского, сообщила журналистам заммэра Москвы Наталья Сергунина. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T11:51
2022-08-17T11:51
культура
новости культуры
елена мамонтова
книги
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Авторы и переводчики из более 25 городов России стали номинантами на премию имени Чуковского, сообщила журналистам заммэра Москвы Наталья Сергунина.Она напомнила, что в этом году на конкурс пришло рекордное количество заявок — 989."Финальный список номинантов будет опубликован 16 сентября. А уже в октябре станут известны имена победителей", — заявила Сергунина.Сейчас в каждой категории представлено 10 работ. За звание "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до 7 лет" поборются "Сенька и море" Виктории Ледерман, "Вертушинки" Тамары Михеевой, "Про принцесс" Ирины Зартайской, "Оля+Маринка+Генка" Татьяны Коваль, "Фасольки" Ирины Лейк и другие. В прозе для детей от 8 до 12 лет представлены, в частности, книги "Когда оттаивают мамонты" Майи Лазаренской, "Алё, это Гоша!" Софьи Ремез, "Мальчики не плачут" Ирины Мышковой, "Письмо из прошлого" Евгении Русиновой, "Всем выйти из кадра!" Лилии Волковой, "Как поймать тишину и другие истории про Ульку" Евгении Чернышовой.В "длинный список" в номинации "Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до 7 лет" вошли произведения "Быть добрым очень просто" Елены Степановой, "Потешки" Татьяны Уманской, "В небе и на земле" Татьяны Бобровой, "Летающие зонтики" Юлии Симбирской и другие. В аналогичную номинацию, но для детей в возрасте от 8 до 12 лет попали "Сказка про белую цаплю и черную завистливую ворону" Натальи Ивановой, "Приключения Рифмы в стране Поэзии" Виталия Молчанова, "Кошки-мышки" Татьяны Бережной, "Сказка про смелую пчелку Нэллу" Натальи Кошеленко.В номинацию "Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до 7 лет" вошли следующие авторы перевода — Елена Мамонтова, Юлия Змеева, Ира Филиппова, Ирина Лейк, Евгения Гончарова, Ольга Боченкова, Анна Торгашина, Наталья Довнар, Ирина Лейченко и Елена Фельдман. В подобной категории книг для детей от 8 до 12 лет заявлены Павел Френкель, Ольга Варшавер, Нина Фрейман, Надежда Беленькая, Анна Тихонова, Мария Сухотина, Елена Тепляшина, Ирина Михайлова, Ирина Матыцина, Евгения Гончарова.
https://ria.ru/20220606/premiya-1793493481.html
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Елена Громова
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новости культуры, елена мамонтова, книги
Культура, Новости культуры, Елена Мамонтова, Книги
11:51 17.08.2022
 
Авторы и переводчики номинированы на премию имени Чуковского

Авторы и переводчики из более 25 городов России номинированы на премию имени Чуковского

© РИА Новости / Михаил Озерский / Перейти в фотобанкПисатель Корней Чуковский
Писатель Корней Чуковский - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Михаил Озерский
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Авторы и переводчики из более 25 городов России стали номинантами на премию имени Чуковского, сообщила журналистам заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Она напомнила, что в этом году на конкурс пришло рекордное количество заявок — 989.
"Финальный список номинантов будет опубликован 16 сентября. А уже в октябре станут известны имена победителей", — заявила Сергунина.
Сейчас в каждой категории представлено 10 работ.
За звание "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до 7 лет" поборются "Сенька и море" Виктории Ледерман, "Вертушинки" Тамары Михеевой, "Про принцесс" Ирины Зартайской, "Оля+Маринка+Генка" Татьяны Коваль, "Фасольки" Ирины Лейк и другие.
В прозе для детей от 8 до 12 лет представлены, в частности, книги "Когда оттаивают мамонты" Майи Лазаренской, "Алё, это Гоша!" Софьи Ремез, "Мальчики не плачут" Ирины Мышковой, "Письмо из прошлого" Евгении Русиновой, "Всем выйти из кадра!" Лилии Волковой, "Как поймать тишину и другие истории про Ульку" Евгении Чернышовой.
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В "длинный список" в номинации "Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до 7 лет" вошли произведения "Быть добрым очень просто" Елены Степановой, "Потешки" Татьяны Уманской, "В небе и на земле" Татьяны Бобровой, "Летающие зонтики" Юлии Симбирской и другие.
В аналогичную номинацию, но для детей в возрасте от 8 до 12 лет попали "Сказка про белую цаплю и черную завистливую ворону" Натальи Ивановой, "Приключения Рифмы в стране Поэзии" Виталия Молчанова, "Кошки-мышки" Татьяны Бережной, "Сказка про смелую пчелку Нэллу" Натальи Кошеленко.
В номинацию "Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до 7 лет" вошли следующие авторы перевода — Елена Мамонтова, Юлия Змеева, Ира Филиппова, Ирина Лейк, Евгения Гончарова, Ольга Боченкова, Анна Торгашина, Наталья Довнар, Ирина Лейченко и Елена Фельдман. В подобной категории книг для детей от 8 до 12 лет заявлены Павел Френкель, Ольга Варшавер, Нина Фрейман, Надежда Беленькая, Анна Тихонова, Мария Сухотина, Елена Тепляшина, Ирина Михайлова, Ирина Матыцина, Евгения Гончарова.
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