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Расходная часть консолидированного бюджета Алтая превысила 200 млрд руб - РИА Новости, 17.08.2022
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Алтайский край
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Расходная часть консолидированного бюджета Алтая превысила 200 млрд руб
Расходная часть консолидированного бюджета Алтая превысила 200 млрд руб - РИА Новости, 17.08.2022
Расходная часть консолидированного бюджета Алтая превысила 200 млрд руб
Расходная часть консолидированного бюджета Алтайского края превысила 200 миллиардов рублей, заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:56
2022-08-17T17:58
алтайский край
экономика
жкх
алтайский край
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БАРНАУЛ, 17 авг - РИА Новости. Расходная часть консолидированного бюджета Алтайского края превысила 200 миллиардов рублей, заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.По словам губернатора, рост доходов и расходов бюджета стал возможен благодаря дополнительно принятым на федеральном уровне решениям на сумму более 7 миллиардов рублей."Наряду с реализацией задач на федеральном уровне правительством Алтайского края и краевым законодательным собранием проводится последовательная политика по увеличению доходов граждан, в том числе работников бюджетной сферы. В 2022 году средства в расходах консолидированного бюджета края на выплату заработной платы с учетом внесенных изменений составляют 58 миллиардов рублей. К уровню 2021 года объем вырос на 20% - это достаточно серьезный темп", - отметил Томенко.Губернатор напомнил, что в 2020 году расходы на заработную плату в крае составили порядка 43 миллиардов рублей, а в 2021 году – 48 миллиардов рублей.За первое полугодие краевой бюджет исполнен по доходам в сумме 72,3 миллиарда рублей, по расходам - 74,4 миллиарда рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 13 и 17 процентов соответственно.Исполнение краевого бюджета по налоговым и неналоговым доходам составило 36,1 миллиардов рублей, рост к исполнению за аналогичный период прошлого года составил 14 процентов, поступление финансовой помощи из федерального бюджета составило 35,2 миллиарда рублей, рост к исполнению за аналогичный период прошлого года составил 10 процентов."На июньской сессии Алтайского краевого законодательного собрания были приняты изменения в закон о краевом бюджете с увеличением параметров краевого бюджета на 2022 год по доходам на 8,6 миллиарда рублей и расходов на 9,2 миллиарда рублей. Закон вступил в силу с 1 июля текущего года, поэтому отчет об исполнении краевого бюджета за I полугодие сформирован без учета внесенных изменений. С учетом изменений доходы краевого бюджета составят порядка 153 миллиардов рублей... Расходы краевого бюджета составят более 178 миллиардов рублей", - уточняет пресс-служба.В полном объеме профинансированы расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, на осуществление социальных выплат населению, на оплату коммунальных услуг, потребленных учреждениями бюджетной сферы.Объем переданных в бюджеты муниципальных образований межбюджетных трансфертов в отчетном периоде составил 23,8 миллиарда рублей.На реализацию национальных проектов на территории Алтайского края в 2022 году планируется направить более 24 миллиардов рублей. В первом полугодии на выполнение мероприятий региональных проектов, реализуемых в рамках национальных проектов, за счет всех источников направлено 7,5 миллиардов рублей или 31 процент от годового плана.В полном объеме профинансированы расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, на осуществление социальных выплат населению, на оплату коммунальных услуг, потребленных учреждениями бюджетной сферы.
https://ria.ru/20220729/altay-1805868345.html
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экономика, жкх, алтайский край
Алтайский край, Экономика, ЖКХ, Алтайский край
17:56 17.08.2022 (обновлено: 17:58 17.08.2022)
 
Расходная часть консолидированного бюджета Алтая превысила 200 млрд руб

Расходная часть консолидированного бюджета Алтайского края превысила 200 миллиардов рублей

© Фото : пресс-службе правительства Республики Алтай.Жители находящегося у границы с Монголией алтайского села Жана-Аул
Жители находящегося у границы с Монголией алтайского села Жана-Аул - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Фото : пресс-службе правительства Республики Алтай.
Жители находящегося у границы с Монголией алтайского села Жана-Аул. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 17 авг - РИА Новости. Расходная часть консолидированного бюджета Алтайского края превысила 200 миллиардов рублей, заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
"Расходная часть консолидированного бюджета Алтайского края превысила 200 миллиардов рублей. Об этом сегодня, 17 августа, заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко на заседании регионального правительства, где рассматривались итоги исполнения краевого бюджета за I полугодие 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.
По словам губернатора, рост доходов и расходов бюджета стал возможен благодаря дополнительно принятым на федеральном уровне решениям на сумму более 7 миллиардов рублей.
"Наряду с реализацией задач на федеральном уровне правительством Алтайского края и краевым законодательным собранием проводится последовательная политика по увеличению доходов граждан, в том числе работников бюджетной сферы. В 2022 году средства в расходах консолидированного бюджета края на выплату заработной платы с учетом внесенных изменений составляют 58 миллиардов рублей. К уровню 2021 года объем вырос на 20% - это достаточно серьезный темп", - отметил Томенко.
Губернатор напомнил, что в 2020 году расходы на заработную плату в крае составили порядка 43 миллиардов рублей, а в 2021 году – 48 миллиардов рублей.
За первое полугодие краевой бюджет исполнен по доходам в сумме 72,3 миллиарда рублей, по расходам - 74,4 миллиарда рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 13 и 17 процентов соответственно.
Исполнение краевого бюджета по налоговым и неналоговым доходам составило 36,1 миллиардов рублей, рост к исполнению за аналогичный период прошлого года составил 14 процентов, поступление финансовой помощи из федерального бюджета составило 35,2 миллиарда рублей, рост к исполнению за аналогичный период прошлого года составил 10 процентов.
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"На июньской сессии Алтайского краевого законодательного собрания были приняты изменения в закон о краевом бюджете с увеличением параметров краевого бюджета на 2022 год по доходам на 8,6 миллиарда рублей и расходов на 9,2 миллиарда рублей. Закон вступил в силу с 1 июля текущего года, поэтому отчет об исполнении краевого бюджета за I полугодие сформирован без учета внесенных изменений. С учетом изменений доходы краевого бюджета составят порядка 153 миллиардов рублей... Расходы краевого бюджета составят более 178 миллиардов рублей", - уточняет пресс-служба.
В полном объеме профинансированы расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, на осуществление социальных выплат населению, на оплату коммунальных услуг, потребленных учреждениями бюджетной сферы.
Объем переданных в бюджеты муниципальных образований межбюджетных трансфертов в отчетном периоде составил 23,8 миллиарда рублей.
На реализацию национальных проектов на территории Алтайского края в 2022 году планируется направить более 24 миллиардов рублей. В первом полугодии на выполнение мероприятий региональных проектов, реализуемых в рамках национальных проектов, за счет всех источников направлено 7,5 миллиардов рублей или 31 процент от годового плана.
В полном объеме профинансированы расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, на осуществление социальных выплат населению, на оплату коммунальных услуг, потребленных учреждениями бюджетной сферы.
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