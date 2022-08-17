https://ria.ru/20220817/buryatiya-1810272322.html

Глава Бурятии объяснил решение о введении масочного режима

Глава Бурятии объяснил решение о введении масочного режима - РИА Новости, 17.08.2022

Глава Бурятии объяснил решение о введении масочного режима

Власти Бурятии, вновь вводя обязательный масочный режим в закрытых помещениях и на массовых мероприятиях, надеются сдержать рост заболеваемости COVID-19 на... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T17:19

2022-08-17T17:19

2022-08-17T17:19

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

республика бурятия

алексей цыденов

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Власти Бурятии, вновь вводя обязательный масочный режим в закрытых помещениях и на массовых мероприятиях, надеются сдержать рост заболеваемости COVID-19 на начальных этапах, чтобы потом не пришлось вводить более серьезных ограничений, объяснил глава республики Алексей Цыденов.Бурятия стала первым регионом России, где вновь ввели обязательный масочный режим в закрытых помещениях и на массовых мероприятиях.По его словам, если еще на прошлой неделе в регионе выявлялось порядка 60 новых случаев заболевания коронавирусом, то сегодня заболевают уже 235 человек в день. Уменьшается и свободный коечный фонд, 160 человек госпитализированы, 17 из них - реанимации."Мы приняли решение ввести масочный режим, хотел бы пояснить ситуацию. Это все-таки минимальные требования, мы надеемся, что за счет этого все-таки чуть-чуть сдержим рост, потому что у нас скоро 1 сентября, дети должны пойти в школу… Не хотелось бы допускать ситуацию, чтобы дети пошли на дистант, или вводить какие-то дополнительные ограничения, которые влияли бы на бизнес", - сказал Цыденов в обращении, которое размещено в Telegram-канале правительства Бурятии."И, надеемся, что этого и не придется делать, но чтобы этого не допустить, нам всем сейчас надо больше внимания уделить собственному здоровью", - отметил он.Глава Бурятии также призвал жителей республики вакцинироваться и ревакцинироваться, если уже подошел срок.

https://ria.ru/20220817/tserkvi-1810251946.html

https://ria.ru/20220614/vybory-1795109465.html

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, республика бурятия, алексей цыденов