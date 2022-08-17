https://ria.ru/20220817/bolgariya-1810213656.html
Болгария запретит экспорт древесины из-за взлетевших цен на дрова
Болгария запретит экспорт древесины из-за взлетевших цен на дрова - РИА Новости, 17.08.2022
Болгария запретит экспорт древесины из-за взлетевших цен на дрова
Болгария запретит экспорт древесины в связи с дефицитом дров, подорожавших за год в два раза, заявил министр сельского хозяйства Явор Гечев. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:15
2022-08-17T14:15
2022-08-17T14:18
экономика
болгария
софия (город)
евросоюз
газпром
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Болгария запретит экспорт древесины в связи с дефицитом дров, подорожавших за год в два раза, заявил министр сельского хозяйства Явор Гечев.Год назад цена за кубический метр распиленных и наколотых дров составляла примерно 90 - 100 левов (47-52 доллара). Сейчас в Софии желающие купить дрова для обогрева зимой должны заплатить 180 левов (94 доллара) за куб."В сельском хозяйстве много проблем, сейчас у нас нехватка древесины. Сегодня я распоряжусь прекратить экспорт древесины в третьи страны (не входящие в ЕС)", - сказал глава минсельхоза в эфире телеканала bTV.Ситуация с отопительными материалами в Болгарии обострилась в конце апреля, когда "Газпром" остановил поставки в страну из-за их неоплаты в рублях по новой схеме.
https://ria.ru/20220805/strakh-1807379624.html
болгария
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, болгария, софия (город), евросоюз, газпром
Экономика, Болгария, София (город), Евросоюз, Газпром
14:15 17.08.2022 (обновлено: 14:18 17.08.2022)
Болгария запретит экспорт древесины из-за взлетевших цен на дрова
Глава Минсельхоза Болгарии Гечев распорядится прекратить экспорт древесины в третьи страны