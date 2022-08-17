https://ria.ru/20220817/bilayn-1810073158.html

Билайн открыл горячую линию для акции "Дети вместо цветов" фонда "Вера"

Билайн открыл горячую линию для акции "Дети вместо цветов" фонда "Вера" - РИА Новости, 17.08.2022

Билайн открыл горячую линию для акции "Дети вместо цветов" фонда "Вера"

Билайн выступит технологическим партнером благотворительной акции "Дети вместо цветов" Фонда помощи хосписам "Вера" и Детского хосписа "Дом с маяком",... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T10:00

2022-08-17T10:00

2022-08-17T10:17

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Билайн выступит технологическим партнером благотворительной акции "Дети вместо цветов" Фонда помощи хосписам "Вера" и Детского хосписа "Дом с маяком", направленной на сбор средств для адресной помощи подопечным детских хосписов в 73 регионах России, сообщает оператор.Билайн предоставит горячую линию 8-903-162-88-81 для работы волонтеров акции, работающую на основе технологии облачной АТС."Цель акции – привлечь внимание к вопросам "умной" благотворительности, направленной на системное вовлечение как можно большего числа россиян в благотворительную деятельность. Механика акции предполагает кооперацию учеников классов или школ в покупке общего букета учителям вместо множества отдельных. Сэкономленные деньги участники переводят в фонд "Вера" для адресной помощи неизлечимо больным детям", - пояснили в компании.Акция "Дети вместо цветов" проводится ежегодно с 2014 года, билайн является ее партнером на протяжении 3 лет, за это время на горячую линию поступило более 8 тысяч звонков. В 2021 году из 650 населенных пунктов по всей России в фонд поступило более 43 миллионов рублей."Для нас важно вместе с коллегами из социального сектора создавать системные решения, которые помогут справляться с проблемами на качественно новом уровне. Технологии – это то, что мы можем создать и много лет создаем для наших ключевых партнеров и вместе с ними. Ранее совместно с фондом помощи хосписам "Вера" мы запустили первую в России горячую линию по паллиативной помощи, которая позволила миллионам людей по всей стране получить квалифицированные консультации и траекторию действий в самые непростые периоды жизни. Сотрудничество в рамках акции "Дети вместо цветов" – продолжение нашей совместной деятельности в этом направлении и попытка создать новые работающие механики вовлечения все большего количества людей в вопросы осознанной помощи", - приводится в сообщении комментарий руководителя по устойчивому развитию билайн Евгении Чистовой.

https://ria.ru/20220805/internet-1807022315.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, россия, билайн, благотворительность