https://ria.ru/20220817/bilayn-1810073158.html
Билайн открыл горячую линию для акции "Дети вместо цветов" фонда "Вера"
Билайн открыл горячую линию для акции "Дети вместо цветов" фонда "Вера" - РИА Новости, 17.08.2022
Билайн открыл горячую линию для акции "Дети вместо цветов" фонда "Вера"
Билайн выступит технологическим партнером благотворительной акции "Дети вместо цветов" Фонда помощи хосписам "Вера" и Детского хосписа "Дом с маяком",... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T10:00
2022-08-17T10:00
2022-08-17T10:17
новости компаний - экономика
россия
билайн
благотворительность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810150941_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_ef76d128bd0067490f4221bb2bb8a26d.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Билайн выступит технологическим партнером благотворительной акции "Дети вместо цветов" Фонда помощи хосписам "Вера" и Детского хосписа "Дом с маяком", направленной на сбор средств для адресной помощи подопечным детских хосписов в 73 регионах России, сообщает оператор.Билайн предоставит горячую линию 8-903-162-88-81 для работы волонтеров акции, работающую на основе технологии облачной АТС."Цель акции – привлечь внимание к вопросам "умной" благотворительности, направленной на системное вовлечение как можно большего числа россиян в благотворительную деятельность. Механика акции предполагает кооперацию учеников классов или школ в покупке общего букета учителям вместо множества отдельных. Сэкономленные деньги участники переводят в фонд "Вера" для адресной помощи неизлечимо больным детям", - пояснили в компании.Акция "Дети вместо цветов" проводится ежегодно с 2014 года, билайн является ее партнером на протяжении 3 лет, за это время на горячую линию поступило более 8 тысяч звонков. В 2021 году из 650 населенных пунктов по всей России в фонд поступило более 43 миллионов рублей."Для нас важно вместе с коллегами из социального сектора создавать системные решения, которые помогут справляться с проблемами на качественно новом уровне. Технологии – это то, что мы можем создать и много лет создаем для наших ключевых партнеров и вместе с ними. Ранее совместно с фондом помощи хосписам "Вера" мы запустили первую в России горячую линию по паллиативной помощи, которая позволила миллионам людей по всей стране получить квалифицированные консультации и траекторию действий в самые непростые периоды жизни. Сотрудничество в рамках акции "Дети вместо цветов" – продолжение нашей совместной деятельности в этом направлении и попытка создать новые работающие механики вовлечения все большего количества людей в вопросы осознанной помощи", - приводится в сообщении комментарий руководителя по устойчивому развитию билайн Евгении Чистовой.
https://ria.ru/20220805/internet-1807022315.html
https://ria.ru/20220720/tarif-1803677916.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810150941_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_7726e77d5db40c16b10aa76ee110d461.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, россия, билайн, благотворительность
Новости компаний - Экономика, Россия, Билайн, Благотворительность
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Билайн выступит технологическим партнером благотворительной акции "Дети вместо цветов" Фонда помощи хосписам "Вера" и Детского хосписа "Дом с маяком", направленной на сбор средств для адресной помощи подопечным детских хосписов в 73 регионах России, сообщает оператор.
Билайн
предоставит горячую линию 8-903-162-88-81 для работы волонтеров акции, работающую на основе технологии облачной АТС.
"Цель акции – привлечь внимание к вопросам "умной" благотворительности, направленной на системное вовлечение как можно большего числа россиян в благотворительную деятельность. Механика акции предполагает кооперацию учеников классов или школ в покупке общего букета учителям вместо множества отдельных. Сэкономленные деньги участники переводят в фонд "Вера" для адресной помощи неизлечимо больным детям", - пояснили в компании.
Акция "Дети вместо цветов" проводится ежегодно с 2014 года, билайн является ее партнером на протяжении 3 лет, за это время на горячую линию поступило более 8 тысяч звонков. В 2021 году из 650 населенных пунктов по всей России
в фонд поступило более 43 миллионов рублей.
"Для нас важно вместе с коллегами из социального сектора создавать системные решения, которые помогут справляться с проблемами на качественно новом уровне. Технологии – это то, что мы можем создать и много лет создаем для наших ключевых партнеров и вместе с ними. Ранее совместно с фондом помощи хосписам "Вера" мы запустили первую в России горячую линию по паллиативной помощи, которая позволила миллионам людей по всей стране получить квалифицированные консультации и траекторию действий в самые непростые периоды жизни. Сотрудничество в рамках акции "Дети вместо цветов" – продолжение нашей совместной деятельности в этом направлении и попытка создать новые работающие механики вовлечения все большего количества людей в вопросы осознанной помощи", - приводится в сообщении комментарий руководителя по устойчивому развитию билайн Евгении Чистовой.