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Танковый биатлон. Прямая трансляция - РИА Новости, 17.08.2022
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Танковый биатлон. Прямая трансляция
Танковый биатлон. Прямая трансляция - РИА Новости, 17.08.2022
Танковый биатлон. Прямая трансляция
В подмосковном Алабино в рамках Армейских международных игр проходит танковый биатлон. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T10:02
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В подмосковном Алабино в рамках Армейских международных игр проходит танковый биатлон.
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LIVE: Пятый день индивидуальных гонок "Танкового биатлона" в Алабино
LIVE: Пятый день индивидуальных гонок "Танкового биатлона" в Алабино
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форум "армия-2022", видео
Форум "Армия-2022"
Танковый биатлон. Прямая трансляция
В подмосковном Алабино в рамках Армейских международных игр проходит танковый биатлон.
2022-08-17T10:02
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PT60M15S
10:02 17.08.2022
 

Танковый биатлон. Прямая трансляция

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В подмосковном Алабино в рамках Армейских международных игр проходит танковый биатлон.
 
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