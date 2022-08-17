https://ria.ru/20220817/biatlon-1810136569.html

Танковый биатлон. Прямая трансляция

Танковый биатлон. Прямая трансляция - РИА Новости, 17.08.2022

Танковый биатлон. Прямая трансляция

В подмосковном Алабино в рамках Армейских международных игр проходит танковый биатлон. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T10:02

2022-08-17T10:02

2022-08-17T10:02

форум "армия-2022"

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В подмосковном Алабино в рамках Армейских международных игр проходит танковый биатлон.

2022

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LIVE: Пятый день индивидуальных гонок "Танкового биатлона" в Алабино

LIVE: Пятый день индивидуальных гонок "Танкового биатлона" в Алабино

2022-08-17T10:02

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