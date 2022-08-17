https://ria.ru/20220817/bank-1810200491.html
МСП Банк выделил полмиллиарда производителю композиционных материалов
МСП Банк выделил полмиллиарда производителю композиционных материалов - РИА Новости, 17.08.2022
МСП Банк выделил полмиллиарда производителю композиционных материалов
МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, открыл кредитную линию на 500 миллионов рублей компании ИТЕКМА, производителю композиционных материалов, сообщает РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T13:12
2022-08-17T13:12
2022-08-17T13:12
россия
мсп банк
корпорация мсп
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, открыл кредитную линию на 500 миллионов рублей компании ИТЕКМА, производителю композиционных материалов, сообщает пресс-служба банка.Льготный кредит выделен в рамках программы "Взлет - от стартапа до IPO". С 21 июля компании открыта кредитная линия на 500 миллионов рублей, из которых уже получено 85 миллионов рублей.ИТЕКМА выпускает широкий набор материалов включая полимерные связующие, ткани и ленты из углеродного волокна, конструкционные клеи, препреги на основе углеродных тканей и не только. Эта продукция используется, в частности, в космической отрасли и гражданской авиации и позволяет изготавливать композитные конструкции, которые используются в диапазоне температур от криогенных до 350 С.Полученные от МСП Банка средства будут направлены на развитие компании и масштабирование бизнеса субъекта."Льготное кредитование инновационных компаний имеет большое значение, особенно в нынешних условиях. Именно для этих целей мы совместно с Правительством РФ и придумали уникальный, доступный лишь в нашем банке продукт “Взлет - от стартапа до IPO”. Он позволяет не только придать дополнительный стимул развитию высокотехнологичных организаций, но и создать позитивную среду для развития высоких технологий в целом", – подчеркнул председатель правления МСП Банка Петр Засельский.Условия программы "Взлет - от стартапа до IPO" разработаны специально для поддержки высокотехнологичных организаций из числа малых и средних предприятий.
https://ria.ru/20220810/otsrochka-1808532872.html
https://ria.ru/20220809/bank-1808242898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мсп банк, корпорация мсп
Россия, МСП Банк, Корпорация МСП
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, открыл кредитную линию на 500 миллионов рублей компании ИТЕКМА, производителю композиционных материалов, сообщает пресс-служба банка.
Льготный кредит выделен в рамках программы "Взлет - от стартапа до IPO". С 21 июля компании открыта кредитная линия на 500 миллионов рублей, из которых уже получено 85 миллионов рублей.
ИТЕКМА выпускает широкий набор материалов включая полимерные связующие, ткани и ленты из углеродного волокна, конструкционные клеи, препреги на основе углеродных тканей и не только. Эта продукция используется, в частности, в космической отрасли и гражданской авиации и позволяет изготавливать композитные конструкции, которые используются в диапазоне температур от криогенных до 350 С.
Полученные от МСП Банка
средства будут направлены на развитие компании и масштабирование бизнеса субъекта.
"Льготное кредитование инновационных компаний имеет большое значение, особенно в нынешних условиях. Именно для этих целей мы совместно с Правительством РФ и придумали уникальный, доступный лишь в нашем банке продукт “Взлет - от стартапа до IPO”. Он позволяет не только придать дополнительный стимул развитию высокотехнологичных организаций, но и создать позитивную среду для развития высоких технологий в целом", – подчеркнул председатель правления МСП Банка Петр Засельский.
Условия программы "Взлет - от стартапа до IPO" разработаны специально для поддержки высокотехнологичных организаций из числа малых и средних предприятий.