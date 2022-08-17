https://ria.ru/20220817/bank-1810200491.html

МСП Банк выделил полмиллиарда производителю композиционных материалов

МСП Банк выделил полмиллиарда производителю композиционных материалов - РИА Новости, 17.08.2022

МСП Банк выделил полмиллиарда производителю композиционных материалов

МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, открыл кредитную линию на 500 миллионов рублей компании ИТЕКМА, производителю композиционных материалов, сообщает РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T13:12

2022-08-17T13:12

2022-08-17T13:12

россия

мсп банк

корпорация мсп

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, открыл кредитную линию на 500 миллионов рублей компании ИТЕКМА, производителю композиционных материалов, сообщает пресс-служба банка.Льготный кредит выделен в рамках программы "Взлет - от стартапа до IPO". С 21 июля компании открыта кредитная линия на 500 миллионов рублей, из которых уже получено 85 миллионов рублей.ИТЕКМА выпускает широкий набор материалов включая полимерные связующие, ткани и ленты из углеродного волокна, конструкционные клеи, препреги на основе углеродных тканей и не только. Эта продукция используется, в частности, в космической отрасли и гражданской авиации и позволяет изготавливать композитные конструкции, которые используются в диапазоне температур от криогенных до 350 С.Полученные от МСП Банка средства будут направлены на развитие компании и масштабирование бизнеса субъекта."Льготное кредитование инновационных компаний имеет большое значение, особенно в нынешних условиях. Именно для этих целей мы совместно с Правительством РФ и придумали уникальный, доступный лишь в нашем банке продукт “Взлет - от стартапа до IPO”. Он позволяет не только придать дополнительный стимул развитию высокотехнологичных организаций, но и создать позитивную среду для развития высоких технологий в целом", – подчеркнул председатель правления МСП Банка Петр Засельский.Условия программы "Взлет - от стартапа до IPO" разработаны специально для поддержки высокотехнологичных организаций из числа малых и средних предприятий.

https://ria.ru/20220810/otsrochka-1808532872.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, мсп банк, корпорация мсп