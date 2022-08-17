https://ria.ru/20220817/avstraliya-1810149756.html
Австралия забрала у России землю, сдаваемую ей под строительство посольства
Австралия забрала у России землю, сдаваемую ей под строительство посольства - РИА Новости, 17.08.2022
Австралия забрала у России землю, сдаваемую ей под строительство посольства
Власти Австралии решили прекратить сдавать в аренду землю, на которой Россия собиралась построить новое посольство, следует из заявления, опубликованного на... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T10:10
2022-08-17T10:10
2022-08-17T11:13
в мире
россия
австралия
москва
канберра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570629432_116:0:960:475_1920x0_80_0_0_78de43f5820f80ac4e47ef9c09395d44.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Власти Австралии решили прекратить сдавать в аренду землю, на которой Россия собиралась построить новое посольство, следует из заявления, опубликованного на сайте Национального столичного управления (NCA), занимающегося вопросами планирования и управления земельными ресурсами.Речь идет об участке, который Россия приобрела в Канберре. В декабре 2008 года NCA выдало разрешение на аренду, а в 2011-м — на работы и строительство. Согласно договору аренды, Россия обязалась построить здание в течение трех лет, однако проект так и не был завершен."После регулярных консультаций и обсуждений с представителями России на протяжении многих лет, а также в отсутствие обязательств по срокам завершения работ NCA приняло решение расторгнуть договор аренды", — заявило NCA.Глава управления Салли Барнс добавила, что незавершенные работы нарушают общую эстетику, важность и достоинство территории, отведенной для дипломатических миссий.Теперь у России есть 20 дней, чтобы очистить участок. Затем он вернется в список земель, доступных для дипломатических целей.Старого здания посольства это решение не касается. Отмечается, что в будущем Россия может подать новую заявку.
https://ria.ru/20220816/avstraliya-1809920123.html
https://ria.ru/20220811/kenguru-1808872237.html
россия
австралия
москва
канберра
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570629432_327:0:960:475_1920x0_80_0_0_b0d865aeac0afa23e141325575a7a68a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, австралия, москва, канберра
В мире, Россия, Австралия, Москва, Канберра
10:10 17.08.2022 (обновлено: 11:13 17.08.2022)
Австралия забрала у России землю, сдаваемую ей под строительство посольства
Австралия забрала у России землю, сдаваемую ей под строительство нового здания посольства