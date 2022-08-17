https://ria.ru/20220817/avstraliya-1810149756.html

Австралия забрала у России землю, сдаваемую ей под строительство посольства

Австралия забрала у России землю, сдаваемую ей под строительство посольства - РИА Новости, 17.08.2022

Австралия забрала у России землю, сдаваемую ей под строительство посольства

Власти Австралии решили прекратить сдавать в аренду землю, на которой Россия собиралась построить новое посольство, следует из заявления, опубликованного на... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T10:10

2022-08-17T10:10

2022-08-17T11:13

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Власти Австралии решили прекратить сдавать в аренду землю, на которой Россия собиралась построить новое посольство, следует из заявления, опубликованного на сайте Национального столичного управления (NCA), занимающегося вопросами планирования и управления земельными ресурсами.Речь идет об участке, который Россия приобрела в Канберре. В декабре 2008 года NCA выдало разрешение на аренду, а в 2011-м — на работы и строительство. Согласно договору аренды, Россия обязалась построить здание в течение трех лет, однако проект так и не был завершен."После регулярных консультаций и обсуждений с представителями России на протяжении многих лет, а также в отсутствие обязательств по срокам завершения работ NCA приняло решение расторгнуть договор аренды", — заявило NCA.Глава управления Салли Барнс добавила, что незавершенные работы нарушают общую эстетику, важность и достоинство территории, отведенной для дипломатических миссий.Теперь у России есть 20 дней, чтобы очистить участок. Затем он вернется в список земель, доступных для дипломатических целей.Старого здания посольства это решение не касается. Отмечается, что в будущем Россия может подать новую заявку.

https://ria.ru/20220816/avstraliya-1809920123.html

https://ria.ru/20220811/kenguru-1808872237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, австралия, москва, канберра