22:33 17.08.2022 (обновлено: 23:38 17.08.2022)
ВС России подавили огонь артустановки "Цезарь" на харьковском направлении
ВС России подавили огонь французской артустановки "Цезарь" на харьковском направлении
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Pfc. Hayden Allega / Французская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 авг — РИА Новости. Российские артиллеристы, работающие на харьковском направлении, подавили огонь французской артустановки "Цезарь", уничтожив огневую позицию украинских войск, сообщил РИА Новости командир подразделения.
"Корректировщик, который занимается контрбатарейной борьбой, обнаружил вражеское орудие, мы его засекли. После этого по огневой позиции противника отработал наш расчет "Града", подавив огонь французской артустановки "Цезарь", — пояснил собеседник агентства.
Он уточнил, что сама огневая позиция была уничтожена, поврежденную артустановку украинские силовики эвакуировали.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.