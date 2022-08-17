https://ria.ru/20220817/artilleristy-1810329495.html

ВС России подавили огонь артустановки "Цезарь" на харьковском направлении

ВС России подавили огонь артустановки "Цезарь" на харьковском направлении - РИА Новости, 17.08.2022

ВС России подавили огонь артустановки "Цезарь" на харьковском направлении

Российские артиллеристы, работающие на харьковском направлении, подавили огонь французской артустановки "Цезарь", уничтожив огневую позицию украинских войск,... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T22:33

2022-08-17T22:33

2022-08-17T23:38

специальная военная операция на украине

в мире

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 17 авг — РИА Новости. Российские артиллеристы, работающие на харьковском направлении, подавили огонь французской артустановки "Цезарь", уничтожив огневую позицию украинских войск, сообщил РИА Новости командир подразделения.Он уточнил, что сама огневая позиция была уничтожена, поврежденную артустановку украинские силовики эвакуировали.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ситуация в днр и лнр