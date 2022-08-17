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На "Армии-2022" показали новейшую систему для подготовки специалистов РСЗО - РИА Новости, 17.08.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220817/armiya-2022-1810124455.html
На "Армии-2022" показали новейшую систему для подготовки специалистов РСЗО
На "Армии-2022" показали новейшую систему для подготовки специалистов РСЗО - РИА Новости, 17.08.2022
На "Армии-2022" показали новейшую систему для подготовки специалистов РСЗО
На международном военно-техническом форуме "Армия-2022" представили новейшую комплексную интеллектуальную систему с дополненной реальностью для подготовки... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T03:08
2022-08-17T03:18
новое оружие россии
безопасность
форум "армия-2022"
патриот
вооруженные силы рф
михайловская военная артиллерийская академия
танзания
украина
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КУБИНКА (Московская область), 17 авг — РИА Новости. На международном военно-техническом форуме "Армия-2022" представили новейшую комплексную интеллектуальную систему с дополненной реальностью для подготовки ракетчиков и артиллеристов.Ранее на площадке форума с разработкой ознакомился замминистра обороны России Николай Панков. Авторами этой системы выступают сотрудники Михайловской военной артиллерийской академии — на сегодняшний день это единственное в России высшее учебное заведение, где готовят кадры для ракетных войск и артиллерии.Как уточнил РИА Новости начальник отдела организации научной работы и подготовки научно-педагогических кадров академии Сергей Шадрин, новейшее оборудование уже задействовано для подготовки специалистов к выполнению боевых задач в рамках спецоперации на Украине.Сама обучающая система состоит из нескольких этапов, в ее основе — современные компьютерные технологии с применением QR-кодов. Обучающиеся знакомятся с образцами ракетно-артиллерийского вооружения и отрабатывают его подготовку к боевому применению с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности. на заключительном этапе используется новейшая разработка — информационно-обучающий 3D тренажер "Артерра ВТ". Это своего рода виртуальный полигон, который позволяет получить практические навыки стрельбы и управления огнем артиллерии."Применение инновационных разработок в образовательном процессе академии позволяет сократить время приобретения компетенций в 1,5-2 раза. Такая практика позволяет организовать многоуровневую, качественную подготовку широкого спектра специалистов для ракетных войск и артиллерии. Специальная военная операция является тому подтверждением. Тренажер "Артерра ВТ" уже принят на вооружение в ВС России. В войска поставлено более 100 комплектов", — отметил Шадрин в беседе с агентством.Михайловская военная артиллерийская академия за свою двухвековую историю выпустила свыше 90 тысяч артиллеристов и ракетчиков. Среди них 257 георгиевских кавалеров, 95 Героев Советского Союза, восемь Героев Российской Федерации, маршалы Советского Союза и артиллерии, генералы, а также деятели науки и культуры, достигшие мировой известности в областях, не связанных с Вооруженными Силами. Учебное заведение пользуется большим авторитетом и в международном формате, свои кадры для подготовки в академию направляют такие страны, как Танзания, Эфиопия, Венесуэла, Никарагуа, Перу, Вьетнам, Мали, Египет, Алжир и многие другие зарубежные государства. Обучение в стенах академии проходят представители 39 иностранных государств.Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа. В его рамках запланировано около 300 мероприятий на объектах парка "Патриот", на полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка", а также во всех военных округах и на Северном флоте — всего более чем в 30 регионах России. Участие в форуме принимают военные делегации 72 стран. РИА Новости — официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20220816/armiya-1810018297.html
https://ria.ru/20220816/stantsiya-1810044589.html
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безопасность, форум "армия-2022", патриот, вооруженные силы рф, михайловская военная артиллерийская академия, танзания, украина, россия, николай панков
Новое оружие России, Безопасность, Форум "Армия-2022", Патриот, Вооруженные силы РФ, Михайловская военная артиллерийская академия, Танзания, Украина, Россия, Николай Панков
03:08 17.08.2022 (обновлено: 03:18 17.08.2022)
 
На "Армии-2022" показали новейшую систему для подготовки специалистов РСЗО

На форуме "Армия-2022" показали новейшую систему для подготовки специалистов РСЗО

© РИА НовостиРеактивная система залпового огня "Ураган" Вооруженных сил России
Реактивная система залпового огня Ураган Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости
Реактивная система залпового огня "Ураган" Вооруженных сил России. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 17 авг — РИА Новости. На международном военно-техническом форуме "Армия-2022" представили новейшую комплексную интеллектуальную систему с дополненной реальностью для подготовки ракетчиков и артиллеристов.
Ранее на площадке форума с разработкой ознакомился замминистра обороны России Николай Панков. Авторами этой системы выступают сотрудники Михайловской военной артиллерийской академии — на сегодняшний день это единственное в России высшее учебное заведение, где готовят кадры для ракетных войск и артиллерии.
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Как уточнил РИА Новости начальник отдела организации научной работы и подготовки научно-педагогических кадров академии Сергей Шадрин, новейшее оборудование уже задействовано для подготовки специалистов к выполнению боевых задач в рамках спецоперации на Украине.
Сама обучающая система состоит из нескольких этапов, в ее основе — современные компьютерные технологии с применением QR-кодов. Обучающиеся знакомятся с образцами ракетно-артиллерийского вооружения и отрабатывают его подготовку к боевому применению с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности. на заключительном этапе используется новейшая разработка — информационно-обучающий 3D тренажер "Артерра ВТ". Это своего рода виртуальный полигон, который позволяет получить практические навыки стрельбы и управления огнем артиллерии.
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"Применение инновационных разработок в образовательном процессе академии позволяет сократить время приобретения компетенций в 1,5-2 раза. Такая практика позволяет организовать многоуровневую, качественную подготовку широкого спектра специалистов для ракетных войск и артиллерии. Специальная военная операция является тому подтверждением. Тренажер "Артерра ВТ" уже принят на вооружение в ВС России. В войска поставлено более 100 комплектов", — отметил Шадрин в беседе с агентством.
Михайловская военная артиллерийская академия за свою двухвековую историю выпустила свыше 90 тысяч артиллеристов и ракетчиков. Среди них 257 георгиевских кавалеров, 95 Героев Советского Союза, восемь Героев Российской Федерации, маршалы Советского Союза и артиллерии, генералы, а также деятели науки и культуры, достигшие мировой известности в областях, не связанных с Вооруженными Силами. Учебное заведение пользуется большим авторитетом и в международном формате, свои кадры для подготовки в академию направляют такие страны, как Танзания, Эфиопия, Венесуэла, Никарагуа, Перу, Вьетнам, Мали, Египет, Алжир и многие другие зарубежные государства. Обучение в стенах академии проходят представители 39 иностранных государств.
Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа. В его рамках запланировано около 300 мероприятий на объектах парка "Патриот", на полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка", а также во всех военных округах и на Северном флоте — всего более чем в 30 регионах России. Участие в форуме принимают военные делегации 72 стран. РИА Новости — официальное информационное агентство форума.
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