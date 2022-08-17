https://ria.ru/20220817/anonsy-1810081840.html

"Россия сегодня" представила обновленную базу анонсов

"Россия сегодня" представила обновленную базу анонсов - РИА Новости, 17.08.2022

"Россия сегодня" представила обновленную базу анонсов

Медиагруппа "Россия сегодня" представила в среду обновленную версию своего информационного продукта "РИА Новости. База анонсов". Она представляет собой... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T12:00

2022-08-17T12:00

2022-08-17T12:00

новости агентства

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" представила в среду обновленную версию своего информационного продукта "РИА Новости. База анонсов". Она представляет собой структурированную базу анонсов мероприятий международного, общероссийского, а также регионального масштаба на прошедший, настоящий и предстоящий периоды."Новая база анонсов с её модернизированным интерфейсом учитывает потребности современного пользователя, максимально подстраиваясь под его интересы. Благодаря умным алгоритмам она оперативно пополняется актуализированной информацией. Горд за команду, которой удалось реализовать такой масштабный проект", - отметил заместитель Главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Груздев.Руководитель Объединенной информационно-аналитической дирекции Николай Крутов, в свою очередь, добавил: "Обновленная база анонсов – это возможность узнать о важных, вызывающих общественный и медийный резонанс событиях в самых разных сферах. Мероприятия в базе оперативно обновляются и корректируются. Наши подписчики одними из первых получают актуальную информацию о предстоящих событиях, могут отследить все возможные отмены или переносы и успеть скорректировать свои планы. При работе с анонсами редакторы сервиса “РИА Новости. База анонсов” пользуются только проверенными и надежными источниками".Сервис содержит информацию о встречах на высшем уровне, заседаниях парламентов и правительств, выставках, фестивалях, светских мероприятиях, пресс-конференциях с глубиной планирования до года. В нем можно найти информацию обо всех значимых мероприятиях в России и мире с разбивкой по отраслям, категориям, форматам, странам и городам.Например, с помощью рубрики "Важные события" ключевые мероприятия дня России и мира не останутся вне вашего внимания: от повестки дня первых лиц до мировых событий уровня Олимпийских игр или кинофестивалей. В "Актуальных событиях" содержится полная информационная картина дня, представляющая интерес для всех категорий подписчиков: мероприятия с политиками, членами правительства, пресс-конференции на столичных пресс-площадках, крупные форумы и выставки.Сквозной поиск по категориям позволит пользователю настроить интерфейс под свои индивидуальные потребности. При этом вся необходимая информация доступна в удобном, интуитивно понятном формате."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, миа "россия сегодня"