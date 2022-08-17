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Спрос на алюминий "Русала" может вырасти на 2,9 процента, рассказал эксперт - РИА Новости, 17.08.2022
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Спрос на алюминий "Русала" может вырасти на 2,9 процента, рассказал эксперт
Спрос на алюминий "Русала" может вырасти на 2,9 процента, рассказал эксперт - РИА Новости, 17.08.2022
Спрос на алюминий "Русала" может вырасти на 2,9 процента, рассказал эксперт
Закрытие словацкого алюминиевого завода может заставить европейские компании закупать часть выпавшей продукции у "Русала", однако дополнительный спрос на... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:36
2022-08-17T17:46
экономика
россия
русал
словакия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Закрытие словацкого алюминиевого завода может заставить европейские компании закупать часть выпавшей продукции у "Русала", однако дополнительный спрос на продукцию российской компании составит 2,9% от текущих продаж, рассказал РИА Новости аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Данилов.Ранее в среду стало известно, что словацкий завод Slovalco с сентября прекращает производство алюминия в связи с высокими ценами на электроэнергию и отсутствием должной поддержки от государства, генеральный директор предприятия заявила, что в результате сокращения производства, европейские компании будут вынуждены закупать алюминий в России и Китае."Завод Slovalco, принадлежащий Norsk Hydro, производил около 105 тысяч тонн алюминия в год. По состоянию на второй квартал 2022 года реализация алюминия "Русала" составляла около 3,6 миллиона тонн алюминия в годовом выражении. До кризиса продажи компании достигали 3,9 миллиона тонн. Даже если весь выпадающий объем Slovalco будет компенсирован за счет закупок у "Русала", дополнительный спрос на продукцию российской компании составит незначительные 2,9% от текущего уровня продаж", - заявил Данилов.При этом, по словам эксперта, вклад словацкого завода в глобальное производство составляет 0,16%, поэтому закрытие производства никак не скажется на мировых ценах на алюминий.
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экономика, россия, русал, словакия
Экономика, Россия, Русал, Словакия
17:36 17.08.2022 (обновлено: 17:46 17.08.2022)
 
Спрос на алюминий "Русала" может вырасти на 2,9 процента, рассказал эксперт

Аналитик Данилов: закрытие завода в Словакии создаст добавочный спрос на алюминий "Русала"

CC BY-SA 2.0 / UC Rusal Photo Gallery / Сотрудник компании "Русал" во время работы
Сотрудник компании Русал во время работы - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
CC BY-SA 2.0 / UC Rusal Photo Gallery /
Сотрудник компании "Русал" во время работы. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Закрытие словацкого алюминиевого завода может заставить европейские компании закупать часть выпавшей продукции у "Русала", однако дополнительный спрос на продукцию российской компании составит 2,9% от текущих продаж, рассказал РИА Новости аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Данилов.
Ранее в среду стало известно, что словацкий завод Slovalco с сентября прекращает производство алюминия в связи с высокими ценами на электроэнергию и отсутствием должной поддержки от государства, генеральный директор предприятия заявила, что в результате сокращения производства, европейские компании будут вынуждены закупать алюминий в России и Китае.
"Завод Slovalco, принадлежащий Norsk Hydro, производил около 105 тысяч тонн алюминия в год. По состоянию на второй квартал 2022 года реализация алюминия "Русала" составляла около 3,6 миллиона тонн алюминия в годовом выражении. До кризиса продажи компании достигали 3,9 миллиона тонн. Даже если весь выпадающий объем Slovalco будет компенсирован за счет закупок у "Русала", дополнительный спрос на продукцию российской компании составит незначительные 2,9% от текущего уровня продаж", - заявил Данилов.
При этом, по словам эксперта, вклад словацкого завода в глобальное производство составляет 0,16%, поэтому закрытие производства никак не скажется на мировых ценах на алюминий.
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