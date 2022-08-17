https://ria.ru/20220817/alyuminiy-1810277766.html

Спрос на алюминий "Русала" может вырасти на 2,9 процента, рассказал эксперт

Спрос на алюминий "Русала" может вырасти на 2,9 процента, рассказал эксперт - РИА Новости, 17.08.2022

Спрос на алюминий "Русала" может вырасти на 2,9 процента, рассказал эксперт

Закрытие словацкого алюминиевого завода может заставить европейские компании закупать часть выпавшей продукции у "Русала", однако дополнительный спрос на... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T17:36

2022-08-17T17:36

2022-08-17T17:46

экономика

россия

русал

словакия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Закрытие словацкого алюминиевого завода может заставить европейские компании закупать часть выпавшей продукции у "Русала", однако дополнительный спрос на продукцию российской компании составит 2,9% от текущих продаж, рассказал РИА Новости аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Данилов.Ранее в среду стало известно, что словацкий завод Slovalco с сентября прекращает производство алюминия в связи с высокими ценами на электроэнергию и отсутствием должной поддержки от государства, генеральный директор предприятия заявила, что в результате сокращения производства, европейские компании будут вынуждены закупать алюминий в России и Китае."Завод Slovalco, принадлежащий Norsk Hydro, производил около 105 тысяч тонн алюминия в год. По состоянию на второй квартал 2022 года реализация алюминия "Русала" составляла около 3,6 миллиона тонн алюминия в годовом выражении. До кризиса продажи компании достигали 3,9 миллиона тонн. Даже если весь выпадающий объем Slovalco будет компенсирован за счет закупок у "Русала", дополнительный спрос на продукцию российской компании составит незначительные 2,9% от текущего уровня продаж", - заявил Данилов.При этом, по словам эксперта, вклад словацкого завода в глобальное производство составляет 0,16%, поэтому закрытие производства никак не скажется на мировых ценах на алюминий.

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экономика, россия, русал, словакия