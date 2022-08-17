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Александровка под контролем российских военных - РИА Новости, 17.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220817/aleksandrovka-1810171120.html
Александровка под контролем российских военных
Александровка под контролем российских военных - РИА Новости, 17.08.2022
Александровка под контролем российских военных
Союзные силы установили контроль над стратегически важным населенным пунктом в Херсонской области. Кадры из Александровки — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 17.08.2022
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специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
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Союзные силы установили контроль над стратегически важным населенным пунктом в Херсонской области. Кадры из Александровки — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, ситуация в днр и лнр, херсонская область , армия
Фото, Специальная военная операция на Украине, Ситуация в ДНР и ЛНР, Херсонская область , Армия
13:35 17.08.2022 (обновлено: 17:36 17.08.2022)
 

Александровка под контролем российских военных

Читать ria.ru в
Союзные силы установили контроль над стратегически важным населенным пунктом в Херсонской области. Кадры из Александровки — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Александровка в Херсонской области была последним препятствием для российских военных на пути в Николаев.

Военнослужащий ВС России в селе Александровка Херсонской области
1 из 10

Александровка в Херсонской области была последним препятствием для российских военных на пути в Николаев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Вооруженным силам России вместе с ополчением ДНР удалось взять населенный пункт под полный контроль.

Бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ) ВСУ в селе Александровка Херсонской области
2 из 10

Вооруженным силам России вместе с ополчением ДНР удалось взять населенный пункт под полный контроль.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Украинские формирования вели по Александровке беспорядочный огонь.

Военнослужащий ВС России осматривает боеприпасы, оставленные ВСУ в помещении бывшего детского сада в селе Александровка Херсонской области
3 из 10

Украинские формирования вели по Александровке беспорядочный огонь.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

ВСУ планировали долго держать оборону, но были выбиты из села.

Ворота жилого дома, поврежденные в результате обстрела в селе Александровка Херсонской области
4 из 10

ВСУ планировали долго держать оборону, но были выбиты из села.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Теперь российские военнослужащие обследуют освобожденную территорию.

Военнослужащий ВС России в селе Александровка Херсонской области
5 из 10

Теперь российские военнослужащие обследуют освобожденную территорию.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Военные метр за метром обходят бывшие улицы и дворы.

Военнослужащий ВС России возле разрушенного дома в селе Александровка Херсонской области
6 из 10

Военные метр за метром обходят бывшие улицы и дворы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Раньше в Александровке жили две с половиной тысячи человек.

Детский сад, разрушенный в результате боевых действий в селе Александровка Херсонской области
7 из 10

Раньше в Александровке жили две с половиной тысячи человек.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Российский военнослужащий осматривает боеприпасы, оставленные ВСУ.

Военнослужащий ВС России осматривает боеприпасы, оставленные ВСУ в селе Александровка Херсонской области
8 из 10

Российский военнослужащий осматривает боеприпасы, оставленные ВСУ.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В результате боевых действий село почти полностью разрушено.

Школа, разрушенная в результате боевых действий в селе Александровка Херсонской области
9 из 10

В результате боевых действий село почти полностью разрушено.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Военнослужащие в селе Александровка Херсонской области.

Военнослужащие ВС России в селе Александровка Херсонской области
10 из 10

Военнослужащие в селе Александровка Херсонской области.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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