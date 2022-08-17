https://ria.ru/20220817/aleksandrovka-1810171120.html

Александровка под контролем российских военных

Александровка под контролем российских военных - РИА Новости, 17.08.2022

Александровка под контролем российских военных

Союзные силы установили контроль над стратегически важным населенным пунктом в Херсонской области. Кадры из Александровки — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T13:35

2022-08-17T13:35

2022-08-17T17:36

фото

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

херсонская область

армия

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Союзные силы установили контроль над стратегически важным населенным пунктом в Херсонской области. Кадры из Александровки — в фотоленте Ria.ru.

херсонская область

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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