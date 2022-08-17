Александровка под контролем российских военных
Александровка в Херсонской области была последним препятствием для российских военных на пути в Николаев.
Александровка в Херсонской области была последним препятствием для российских военных на пути в Николаев.
Вооруженным силам России вместе с ополчением ДНР удалось взять населенный пункт под полный контроль.
Вооруженным силам России вместе с ополчением ДНР удалось взять населенный пункт под полный контроль.
Украинские формирования вели по Александровке беспорядочный огонь.
Украинские формирования вели по Александровке беспорядочный огонь.
ВСУ планировали долго держать оборону, но были выбиты из села.
ВСУ планировали долго держать оборону, но были выбиты из села.
Теперь российские военнослужащие обследуют освобожденную территорию.
Теперь российские военнослужащие обследуют освобожденную территорию.
Военные метр за метром обходят бывшие улицы и дворы.
Военные метр за метром обходят бывшие улицы и дворы.
Раньше в Александровке жили две с половиной тысячи человек.
Раньше в Александровке жили две с половиной тысячи человек.
Российский военнослужащий осматривает боеприпасы, оставленные ВСУ.
Российский военнослужащий осматривает боеприпасы, оставленные ВСУ.
В результате боевых действий село почти полностью разрушено.
В результате боевых действий село почти полностью разрушено.
Военнослужащие в селе Александровка Херсонской области.
Военнослужащие в селе Александровка Херсонской области.