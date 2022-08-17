08:01 17.08.2022 (обновлено: 08:33 17.08.2022)
МИД России: Афганистан после вторжения США стал нарколабораторией
МИД России заявил о превращении Афганистана в нарколабораторию после вторжения США
© AP Photo / U.S. Marine Corps/Sgt. Isaiah CampbellСолдаты корпуса морской пехоты США. Август 2021
© AP Photo / U.S. Marine Corps/Sgt. Isaiah Campbell
Солдаты корпуса морской пехоты США. Август 2021 . Архивное фото
МОСКВА 17 авг – РИА Новости. За 20 лет военного присутствия США и международной коалиции производство наркотиков в Афганистане возросло в 40 раз, страна стала крупнейшей "метамфетаминовой лабораторией", заявил РИА Новости директор департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.
"За двадцатилетнее пребывание в этой стране США и их союзников по НАТО Афганистан превратился в наркогосударство: объем незаконного производства опиатов возрос почти в 40 раз по сравнению с уровнем 2001 г. Помимо того, он стал крупнейшей лабораторией по производству метамфетамина", - сказал Тарабрин.
В начале августа 2021 года талибы (движение " Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. До конца августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША и коалиции в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность