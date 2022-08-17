https://ria.ru/20220817/afganistan-1810134649.html

МИД России: Афганистан после вторжения США стал нарколабораторией

МИД России: Афганистан после вторжения США стал нарколабораторией - РИА Новости, 17.08.2022

МИД России: Афганистан после вторжения США стал нарколабораторией

За 20 лет военного присутствия США и международной коалиции производство наркотиков в Афганистане возросло в 40 раз, страна стала крупнейшей "метамфетаминовой... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T08:01

2022-08-17T08:01

2022-08-17T08:33

в мире

мохаммад хасан ахунд

афганистан

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талибан

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МОСКВА 17 авг – РИА Новости. За 20 лет военного присутствия США и международной коалиции производство наркотиков в Афганистане возросло в 40 раз, страна стала крупнейшей "метамфетаминовой лабораторией", заявил РИА Новости директор департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.В начале августа 2021 года талибы (движение " Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. До конца августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША и коалиции в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220817/afganistan-1810128740.html

афганистан

сша

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в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, сша, нато, талибан, оон