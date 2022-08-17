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МИД России: Афганистан после вторжения США стал нарколабораторией - РИА Новости, 17.08.2022
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МИД России: Афганистан после вторжения США стал нарколабораторией
МИД России: Афганистан после вторжения США стал нарколабораторией - РИА Новости, 17.08.2022
МИД России: Афганистан после вторжения США стал нарколабораторией
За 20 лет военного присутствия США и международной коалиции производство наркотиков в Афганистане возросло в 40 раз, страна стала крупнейшей "метамфетаминовой... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T08:01
2022-08-17T08:33
в мире
мохаммад хасан ахунд
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нато
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МОСКВА 17 авг – РИА Новости. За 20 лет военного присутствия США и международной коалиции производство наркотиков в Афганистане возросло в 40 раз, страна стала крупнейшей "метамфетаминовой лабораторией", заявил РИА Новости директор департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.В начале августа 2021 года талибы (движение " Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. До конца августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША и коалиции в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, сша, нато, талибан, оон
В мире, Мохаммад Хасан Ахунд, Афганистан, США, НАТО, Талибан, ООН
08:01 17.08.2022 (обновлено: 08:33 17.08.2022)
 
МИД России: Афганистан после вторжения США стал нарколабораторией

МИД России заявил о превращении Афганистана в нарколабораторию после вторжения США

© AP Photo / U.S. Marine Corps/Sgt. Isaiah CampbellСолдаты корпуса морской пехоты США. Август 2021
Солдаты корпуса морской пехоты США. Август 2021 - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / U.S. Marine Corps/Sgt. Isaiah Campbell
Солдаты корпуса морской пехоты США. Август 2021 . Архивное фото
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МОСКВА 17 авг – РИА Новости. За 20 лет военного присутствия США и международной коалиции производство наркотиков в Афганистане возросло в 40 раз, страна стала крупнейшей "метамфетаминовой лабораторией", заявил РИА Новости директор департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.
"За двадцатилетнее пребывание в этой стране США и их союзников по НАТО Афганистан превратился в наркогосударство: объем незаконного производства опиатов возрос почти в 40 раз по сравнению с уровнем 2001 г. Помимо того, он стал крупнейшей лабораторией по производству метамфетамина", - сказал Тарабрин.
В начале августа 2021 года талибы (движение " Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. До конца августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША и коалиции в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Караваны верблюдов - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 06:00
МИД сообщил, что наркотрафик Афганистана связан с действиями Запада
 
В миреМохаммад Хасан АхундАфганистанСШАНАТОТалибанООН
 
 
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