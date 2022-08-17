https://ria.ru/20220817/afganistan-1810128740.html

МИД сообщил, что наркотрафик Афганистана связан с действиями Запада

МИД сообщил, что наркотрафик Афганистана связан с действиями Запада - РИА Новости, 17.08.2022

МИД сообщил, что наркотрафик Афганистана связан с действиями Запада

Заморозка Западом активов Афганистана парализовала банковский сектор и связанные с ним отрасли экономики, это может лишить страну шанса отказаться от... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T06:00

2022-08-17T06:00

2022-08-17T06:01

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Заморозка Западом активов Афганистана парализовала банковский сектор и связанные с ним отрасли экономики, это может лишить страну шанса отказаться от наркопроизводства, заявил РИА Новости директор департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.Он отметил, что еще в мае 2021 года, до ухода американцев из Афганистана, генеральный инспектор США по вопросам восстановления Афганистана Джон Сопко в докладе констатировал, что страна была близка к гуманитарной катастрофе."Не менее 23 миллионов человек нуждались в срочной продовольственной помощи. Прибавьте к этому блокировку западными странами финансовых активов Афганистана, которая обеспечила паралич не только банковской отрасли, но и связанных с ней промышленности и сельского хозяйства", - заявил Тарабрин."В данных сложнейших условиях культивация опийного мака и производство наркотиков остаются чуть ли не единственным источником дохода для афганского населения. С учетом засухи, отсутствия посевного материала и удобрений с трудом просматриваются перспективы их замены на легальные культуры", - отметил дипломат.В феврале 2022 года президент США Джо Байден подписал указ, предусматривающий блокировку хранящихся в американских банках 7 миллиардов долларов активов Центрального банка Афганистана. Предполагалось, что половину из этих средств в будущем задействуют для удовлетворения гуманитарных нужд афганского народа после соответствующего решения суда. Остальные 3,5 миллиарда предполагалось оставить в США и использовать для компенсации семьям жертв террористических атак, включая теракты 11 сентября 2001 года.

https://ria.ru/20220817/afganistan-1810125340.html

https://ria.ru/20220816/afganistan-1809878763.html

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в мире, джо байден, афганистан, сша