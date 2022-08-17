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"Аэрофлот" уведомил "Райффайзенбанк" о конвертации расписок в акции - РИА Новости, 17.08.2022
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"Аэрофлот" уведомил "Райффайзенбанк" о конвертации расписок в акции
"Аэрофлот" уведомил "Райффайзенбанк" о конвертации расписок в акции - РИА Новости, 17.08.2022
"Аэрофлот" уведомил "Райффайзенбанк" о конвертации расписок в акции
"Аэрофлот" инициировал автоматическую конвертацию депозитарных расписок в акции, направил уведомление об этом депозитарию - "Райффайзенбанку", следует из... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:49
2022-08-17T12:49
новости компаний - экономика
аэрофлот
райффайзенбанк
россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. "Аэрофлот" инициировал автоматическую конвертацию депозитарных расписок в акции, направил уведомление об этом депозитарию - "Райффайзенбанку", следует из материалов компании.С 15 августа стартовала автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях, - на счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены расписки. Как пояснил ЦБ, компании обязаны уведомить свой депозитарий о запуске конвертации не позднее 19 августа, а сам процесс конвертации займет 2,5-3 недели. Исключение может быть сделано для эмитентов, которые ранее получили право сохранить депозитарные программы."Аэрофлот" в мае сообщал, что прекратит листинг депозитарных расписок на Франкфуртской фондовой бирже, их держатели имеют право конвертировать расписки в обыкновенные акции компании."ПАО "Аэрофлот" уведомляет АО "Райффайзенбанк" о необходимости совершения действий, направленных на получение держателями депозитарных расписок ПАО "Аэрофлот", права на которые учитываются в депозитарии АО "Райффайзенбанк", соответствующего распискам количества обыкновенных акций ПАО "Аэрофлот", - говорится в материалах.
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новости компаний - экономика, аэрофлот, райффайзенбанк, россия
Новости компаний - Экономика, Аэрофлот, Райффайзенбанк, Россия
12:49 17.08.2022
 

"Аэрофлот" уведомил "Райффайзенбанк" о конвертации расписок в акции

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. "Аэрофлот" инициировал автоматическую конвертацию депозитарных расписок в акции, направил уведомление об этом депозитарию - "Райффайзенбанку", следует из материалов компании.
С 15 августа стартовала автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях, - на счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены расписки. Как пояснил ЦБ, компании обязаны уведомить свой депозитарий о запуске конвертации не позднее 19 августа, а сам процесс конвертации займет 2,5-3 недели. Исключение может быть сделано для эмитентов, которые ранее получили право сохранить депозитарные программы.
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"Аэрофлот" в мае сообщал, что прекратит листинг депозитарных расписок на Франкфуртской фондовой бирже, их держатели имеют право конвертировать расписки в обыкновенные акции компании.
"ПАО "Аэрофлот" уведомляет АО "Райффайзенбанк" о необходимости совершения действий, направленных на получение держателями депозитарных расписок ПАО "Аэрофлот", права на которые учитываются в депозитарии АО "Райффайзенбанк", соответствующего распискам количества обыкновенных акций ПАО "Аэрофлот", - говорится в материалах.
 
Новости компаний - ЭкономикаАэрофлотРайффайзенбанкРоссия
 
 
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