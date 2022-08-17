https://ria.ru/20220817/aeroflot-1810193496.html

"Аэрофлот" уведомил "Райффайзенбанк" о конвертации расписок в акции

"Аэрофлот" уведомил "Райффайзенбанк" о конвертации расписок в акции - РИА Новости, 17.08.2022

"Аэрофлот" уведомил "Райффайзенбанк" о конвертации расписок в акции

"Аэрофлот" инициировал автоматическую конвертацию депозитарных расписок в акции, направил уведомление об этом депозитарию - "Райффайзенбанку", следует из... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T12:49

2022-08-17T12:49

2022-08-17T12:49

новости компаний - экономика

аэрофлот

райффайзенбанк

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. "Аэрофлот" инициировал автоматическую конвертацию депозитарных расписок в акции, направил уведомление об этом депозитарию - "Райффайзенбанку", следует из материалов компании.С 15 августа стартовала автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях, - на счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены расписки. Как пояснил ЦБ, компании обязаны уведомить свой депозитарий о запуске конвертации не позднее 19 августа, а сам процесс конвертации займет 2,5-3 недели. Исключение может быть сделано для эмитентов, которые ранее получили право сохранить депозитарные программы."Аэрофлот" в мае сообщал, что прекратит листинг депозитарных расписок на Франкфуртской фондовой бирже, их держатели имеют право конвертировать расписки в обыкновенные акции компании."ПАО "Аэрофлот" уведомляет АО "Райффайзенбанк" о необходимости совершения действий, направленных на получение держателями депозитарных расписок ПАО "Аэрофлот", права на которые учитываются в депозитарии АО "Райффайзенбанк", соответствующего распискам количества обыкновенных акций ПАО "Аэрофлот", - говорится в материалах.

https://ria.ru/20220726/passazhirooborot-1805114295.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, аэрофлот, райффайзенбанк, россия