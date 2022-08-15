https://ria.ru/20220815/zhara-1809688327.html
В московском метро бесплатно раздают воду из-за жары
В московском метро бесплатно раздают воду из-за жары - РИА Новости, 15.08.2022
В московском метро бесплатно раздают воду из-за жары
Бесплатные бутылки с водой раздают на восьми станциях московского метро и автостанции "Орехово" из-за жары, сообщили в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T13:27
2022-08-15T13:27
2022-08-15T13:35
москва
общество
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Бесплатные бутылки с водой раздают на восьми станциях московского метро и автостанции "Орехово" из-за жары, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Снова жара - раздаем бутылки с водой на станциях метро: Технопарк, Выхино, Студенческая, Кутузовская, Фили, Багратионовская, Филевский парк и Пионерская. И на автостанции "Орехово", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты следят за температурой на станциях и при необходимости список будет скорректирован.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, департамент транспорта г. москвы
Москва, Общество, Департамент транспорта г. Москвы
13:27 15.08.2022 (обновлено: 13:35 15.08.2022)
В московском метро бесплатно раздают воду из-за жары
Бесплатные бутылки с водой раздают на восьми станциях московского метро из-за жары