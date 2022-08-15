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Москвичей предупредили о 30-градусной жаре в понедельник - РИА Новости, 15.08.2022
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Москвичей предупредили о 30-градусной жаре в понедельник
Москвичей предупредили о 30-градусной жаре в понедельник - РИА Новости, 15.08.2022
Москвичей предупредили о 30-градусной жаре в понедельник
Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T07:46
2022-08-15T07:46
общество
погода
москва
центр "фобос"
александр синенков
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Синоптик также отметил, что ветер будет восточным 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление не будет существенно меняться и составит 752 миллиметра ртутного столба.
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общество, погода, москва, центр "фобос", александр синенков
Общество, Погода, Москва, Центр "Фобос", Александр Синенков
07:46 15.08.2022
 
Москвичей предупредили о 30-градусной жаре в понедельник

В понедельник в Москве ожидаются переменная облачность без осадков и до плюс 30 ожидается

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГородские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду
Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в Москве мы ожидаем переменную облачность без осадков. Максимальная температура в столице днем 28-30 градусов, по области от 26 до 31", — сообщил Синенков.
Синоптик также отметил, что ветер будет восточным 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление не будет существенно меняться и составит 752 миллиметра ртутного столба.
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ОбществоПогодаМоскваЦентр "Фобос"Александр Синенков
 
 
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