https://ria.ru/20220815/zhara-1809587586.html

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре в понедельник

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре в понедельник - РИА Новости, 15.08.2022

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре в понедельник

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T07:46

2022-08-15T07:46

2022-08-15T07:46

общество

погода

москва

центр "фобос"

александр синенков

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Синоптик также отметил, что ветер будет восточным 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление не будет существенно меняться и составит 752 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20220815/pogoda-1809552181.html

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общество, погода, москва, центр "фобос", александр синенков