https://ria.ru/20220815/zemletryasenie-1809577494.html
У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,2
У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 15.08.2022
У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у берегов французской заморской территории Новая Каледония в Тихом океане, сообщил Европейско-Средиземноморский... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T01:26
2022-08-15T01:26
2022-08-15T01:27
в мире
новая каледония
землетрясение
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150814/26/1508142613_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_9e7590b0ef842e949004ab085b1b515c.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у берегов французской заморской территории Новая Каледония в Тихом океане, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 21.04 по времени UTC (00.04 мск понедельника). Эпицентр подземных толчков располагался в 448 километрах от города Нумеа (столица острова Новая Каледония), очаг залегал на глубине 80 километров.Информации о возможных пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступало.
https://ria.ru/20220814/zemletryasenie-1809525764.html
новая каледония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150814/26/1508142613_107:0:1812:1279_1920x0_80_0_0_d9da5ae486e58596a4e262f11c51d978.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новая каледония, землетрясение, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Новая Каледония, Землетрясение, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
01:26 15.08.2022 (обновлено: 01:27 15.08.2022)
У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 у берегов Новой Каледонии