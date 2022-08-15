https://ria.ru/20220815/zemletryasenie-1809577494.html

У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,2

У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 15.08.2022

У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у берегов французской заморской территории Новая Каледония в Тихом океане, сообщил Европейско-Средиземноморский... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T01:26

2022-08-15T01:26

2022-08-15T01:27

в мире

новая каледония

землетрясение

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у берегов французской заморской территории Новая Каледония в Тихом океане, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 21.04 по времени UTC (00.04 мск понедельника). Эпицентр подземных толчков располагался в 448 километрах от города Нумеа (столица острова Новая Каледония), очаг залегал на глубине 80 километров.Информации о возможных пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступало.

https://ria.ru/20220814/zemletryasenie-1809525764.html

новая каледония

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в мире, новая каледония, землетрясение, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)