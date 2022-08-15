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У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 15.08.2022
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У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,2
У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 15.08.2022
У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у берегов французской заморской территории Новая Каледония в Тихом океане, сообщил Европейско-Средиземноморский... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T01:26
2022-08-15T01:27
в мире
новая каледония
землетрясение
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у берегов французской заморской территории Новая Каледония в Тихом океане, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 21.04 по времени UTC (00.04 мск понедельника). Эпицентр подземных толчков располагался в 448 километрах от города Нумеа (столица острова Новая Каледония), очаг залегал на глубине 80 километров.Информации о возможных пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступало.
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в мире, новая каледония, землетрясение, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Новая Каледония, Землетрясение, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
01:26 15.08.2022 (обновлено: 01:27 15.08.2022)
 
У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 у берегов Новой Каледонии

CC0 / envasa / New CaledoniaНовая Каледония
Новая Каледония - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
CC0 / envasa / New Caledonia
Новая Каледония. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у берегов французской заморской территории Новая Каледония в Тихом океане, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 21.04 по времени UTC (00.04 мск понедельника). Эпицентр подземных толчков располагался в 448 километрах от города Нумеа (столица острова Новая Каледония), очаг залегал на глубине 80 километров.
Информации о возможных пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступало.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
Вчера, 17:37
В районе новозеландского архипелага произошло землетрясение магнитудой 6,4
 
В миреНовая КаледонияЗемлетрясениеЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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