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В Европарламенте обеспокоены ухудшением психического здоровья граждан - РИА Новости, 15.08.2022
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В Европарламенте обеспокоены ухудшением психического здоровья граждан
В Европарламенте обеспокоены ухудшением психического здоровья граждан - РИА Новости, 15.08.2022
В Европарламенте обеспокоены ухудшением психического здоровья граждан
Ведущая в Европарламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП) призвала граждан подписать петицию и объявить 2023 год европейским годом психического... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T18:24
2022-08-15T18:30
в мире
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Ведущая в Европарламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП) призвала граждан подписать петицию и объявить 2023 год европейским годом психического здоровья, поскольку оно, по утверждению парламентариев, вызывает серьезную озабоченность."Примерно 84 миллиона европейцев сегодня не чувствуют себя удовлетворительно с точки зрения психического здоровья. Согласно статистике Еврокомиссии, в 2018 году каждый шестой европеец имел проблемы с психическим здоровьем, и это были цифры из допандемического мира. Можно только догадываться, насколько эти цифры могли вырасти после пандемии COVID-19. Социальная изоляция, потеря работы, тревога о здоровье – это лишь некоторые из триггеров, возникших во время пандемии", - говорится в заявлении ЕНП.Депутаты подчеркивают, что психические проблемы особенно негативно сказываются на молодежи."Важно решить проблемы психического здоровье и благополучия молодых людей, чтобы не оставить шрам от пандемии на будущих поколениях Европы", - указали во фракции.По мнению представителей ЕНП, объявление 2023 года годом психического здоровья позволит привлечь внимание к оказанию качественных услуг в области психического здоровья европейцев.
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в мире, еврокомиссия
В мире, Еврокомиссия
18:24 15.08.2022 (обновлено: 18:30 15.08.2022)
 
В Европарламенте обеспокоены ухудшением психического здоровья граждан

Европейская народная партия обеспокоена ухудшением психического здоровья населения ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗал заседания Европейского парламента
Зал заседания Европейского парламента - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Зал заседания Европейского парламента . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Ведущая в Европарламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП) призвала граждан подписать петицию и объявить 2023 год европейским годом психического здоровья, поскольку оно, по утверждению парламентариев, вызывает серьезную озабоченность.
"Примерно 84 миллиона европейцев сегодня не чувствуют себя удовлетворительно с точки зрения психического здоровья. Согласно статистике Еврокомиссии, в 2018 году каждый шестой европеец имел проблемы с психическим здоровьем, и это были цифры из допандемического мира. Можно только догадываться, насколько эти цифры могли вырасти после пандемии COVID-19. Социальная изоляция, потеря работы, тревога о здоровье – это лишь некоторые из триггеров, возникших во время пандемии", - говорится в заявлении ЕНП.
Депутаты подчеркивают, что психические проблемы особенно негативно сказываются на молодежи.
"Важно решить проблемы психического здоровье и благополучия молодых людей, чтобы не оставить шрам от пандемии на будущих поколениях Европы", - указали во фракции.
По мнению представителей ЕНП, объявление 2023 года годом психического здоровья позволит привлечь внимание к оказанию качественных услуг в области психического здоровья европейцев.
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