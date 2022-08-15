https://ria.ru/20220815/zdorove-1809808458.html

В Европарламенте обеспокоены ухудшением психического здоровья граждан

В Европарламенте обеспокоены ухудшением психического здоровья граждан - РИА Новости, 15.08.2022

В Европарламенте обеспокоены ухудшением психического здоровья граждан

Ведущая в Европарламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП) призвала граждан подписать петицию и объявить 2023 год европейским годом психического... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T18:24

2022-08-15T18:24

2022-08-15T18:30

в мире

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Ведущая в Европарламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП) призвала граждан подписать петицию и объявить 2023 год европейским годом психического здоровья, поскольку оно, по утверждению парламентариев, вызывает серьезную озабоченность."Примерно 84 миллиона европейцев сегодня не чувствуют себя удовлетворительно с точки зрения психического здоровья. Согласно статистике Еврокомиссии, в 2018 году каждый шестой европеец имел проблемы с психическим здоровьем, и это были цифры из допандемического мира. Можно только догадываться, насколько эти цифры могли вырасти после пандемии COVID-19. Социальная изоляция, потеря работы, тревога о здоровье – это лишь некоторые из триггеров, возникших во время пандемии", - говорится в заявлении ЕНП.Депутаты подчеркивают, что психические проблемы особенно негативно сказываются на молодежи."Важно решить проблемы психического здоровье и благополучия молодых людей, чтобы не оставить шрам от пандемии на будущих поколениях Европы", - указали во фракции.По мнению представителей ЕНП, объявление 2023 года годом психического здоровья позволит привлечь внимание к оказанию качественных услуг в области психического здоровья европейцев.

https://ria.ru/20220814/evrosoyuz-1808813791.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, еврокомиссия