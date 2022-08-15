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Запорожские власти опровергли данные об утечке и выбросах на ЗАЭС - РИА Новости, 15.08.2022
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Запорожские власти опровергли данные об утечке и выбросах на ЗАЭС
Запорожские власти опровергли данные об утечке и выбросах на ЗАЭС - РИА Новости, 15.08.2022
Запорожские власти опровергли данные об утечке и выбросах на ЗАЭС
Распространяемая Киевом информация об утечке и выбросе на Запорожской АЭС не соответствует действительности, сообщил член главного совета администрации... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T20:31
2022-08-15T20:31
запорожская аэс
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Распространяемая Киевом информация об утечке и выбросе на Запорожской АЭС не соответствует действительности, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Информация об утечке и выбросе на Запорожской АЭС, распространяемая украинской стороной, не соответствует действительности и является очередной провокацией, чтобы посеять панику среди местного населения и заставить людей покинуть свои дома", - сказал Рогов в беседе с РИА Новости.
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запорожская аэс, в мире
Запорожская АЭС, В мире
20:31 15.08.2022
 
Запорожские власти опровергли данные об утечке и выбросах на ЗАЭС

Член ВГА Рогов опроверг данные, распространяемые Украиной, об утечке и выбросах на ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Распространяемая Киевом информация об утечке и выбросе на Запорожской АЭС не соответствует действительности, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Информация об утечке и выбросе на Запорожской АЭС, распространяемая украинской стороной, не соответствует действительности и является очередной провокацией, чтобы посеять панику среди местного населения и заставить людей покинуть свои дома", - сказал Рогов в беседе с РИА Новости.
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