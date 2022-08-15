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Жителя Запорожской области выдворили за подрывную деятельность - РИА Новости, 15.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220815/zaporozhe-1809689444.html
Жителя Запорожской области выдворили за подрывную деятельность
Жителя Запорожской области выдворили за подрывную деятельность - РИА Новости, 15.08.2022
Жителя Запорожской области выдворили за подрывную деятельность
Жителя Запорожской области выдворили за пределы границы региона за подрывную деятельность, говорится в видео, представленном РИА Новости администрацией области. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T13:29
2022-08-15T13:29
специальная военная операция на украине
в мире
евгений балицкий
запорожская область
херсонская область
херсон
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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Жителя Запорожской области выдворили за пределы границы региона за подрывную деятельность, говорится в видео, представленном РИА Новости администрацией области.Ранее глава администрации региона Евгений Балицкий подписал указ о запрете дискредитации органов власти, экстремистской деятельности и проведении несогласованных акций, за нарушение которого грозит выдворение."В соответствии с указом главы военно-гражданской администрации о мерах ответственности за совершение отдельных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, к вам применяется процедура принудительного выдворения за территорию Запорожской области", - сказал представитель государственной службы безопасности региона мужчине, после чего тот направился в сторону КПП.По словам сотрудника госслужбы безопасности, мужчина, являясь должностным лицом, уполномоченным на выполнение административных функций медицинского учреждения, путем угроз и запугивания сотрудников препятствовали нормальной работе. А также пытался дискредитировать органы военно-гражданской администрации Запорожской области и Вооруженных сил Российской Федерации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220812/ukraina-1809237472.html
запорожская область
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в мире, евгений балицкий, запорожская область, херсонская область , херсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Евгений Балицкий, Запорожская область, Херсонская область , Херсон
13:29 15.08.2022
 
Жителя Запорожской области выдворили за подрывную деятельность

Жителя Запорожской области выдворили за пределы границы региона за подрывную деятельность

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкЗапорожская область
Запорожская область - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Жителя Запорожской области выдворили за пределы границы региона за подрывную деятельность, говорится в видео, представленном РИА Новости администрацией области.
Ранее глава администрации региона Евгений Балицкий подписал указ о запрете дискредитации органов власти, экстремистской деятельности и проведении несогласованных акций, за нарушение которого грозит выдворение.
"В соответствии с указом главы военно-гражданской администрации о мерах ответственности за совершение отдельных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, к вам применяется процедура принудительного выдворения за территорию Запорожской области", - сказал представитель государственной службы безопасности региона мужчине, после чего тот направился в сторону КПП.
По словам сотрудника госслужбы безопасности, мужчина, являясь должностным лицом, уполномоченным на выполнение административных функций медицинского учреждения, путем угроз и запугивания сотрудников препятствовали нормальной работе. А также пытался дискредитировать органы военно-гражданской администрации Запорожской области и Вооруженных сил Российской Федерации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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