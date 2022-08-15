https://ria.ru/20220815/zaporozhe-1809689444.html

Жителя Запорожской области выдворили за подрывную деятельность

Жителя Запорожской области выдворили за подрывную деятельность - РИА Новости, 15.08.2022

Жителя Запорожской области выдворили за подрывную деятельность

Жителя Запорожской области выдворили за пределы границы региона за подрывную деятельность, говорится в видео, представленном РИА Новости администрацией области. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T13:29

2022-08-15T13:29

2022-08-15T13:29

специальная военная операция на украине

в мире

евгений балицкий

запорожская область

херсонская область

херсон

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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Жителя Запорожской области выдворили за пределы границы региона за подрывную деятельность, говорится в видео, представленном РИА Новости администрацией области.Ранее глава администрации региона Евгений Балицкий подписал указ о запрете дискредитации органов власти, экстремистской деятельности и проведении несогласованных акций, за нарушение которого грозит выдворение."В соответствии с указом главы военно-гражданской администрации о мерах ответственности за совершение отдельных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, к вам применяется процедура принудительного выдворения за территорию Запорожской области", - сказал представитель государственной службы безопасности региона мужчине, после чего тот направился в сторону КПП.По словам сотрудника госслужбы безопасности, мужчина, являясь должностным лицом, уполномоченным на выполнение административных функций медицинского учреждения, путем угроз и запугивания сотрудников препятствовали нормальной работе. А также пытался дискредитировать органы военно-гражданской администрации Запорожской области и Вооруженных сил Российской Федерации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220812/ukraina-1809237472.html

запорожская область

херсонская область

херсон

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