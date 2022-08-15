https://ria.ru/20220815/zanyatost-1809608730.html

Более десяти тысяч москвичек получили помощь в рамках программы занятости

Более десяти тысяч москвичек получили помощь в рамках программы занятости - РИА Новости, 15.08.2022

Более десяти тысяч москвичек получили помощь в рамках программы занятости

Более 10 тысяч женщин в этом году получили помощь в рамках программы столичной службы занятости "Мама работает", сообщила замруководителя столичного... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T10:14

2022-08-15T10:14

2022-08-15T10:14

москва

общество

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Более 10 тысяч женщин в этом году получили помощь в рамках программы столичной службы занятости "Мама работает", сообщила замруководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова."Специализированный центр занятости "Моя карьера" реализует комплексный подход к включению женщин с детьми дошкольного возраста в экономически активную деятельность. Ежегодно за помощью в центр обращаются более 20 тысяч москвичек. С начала года более 10 тысяч женщин получили помощь в рамках программы "Мама работает", - рассказала Александрова, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.Отмечается, что чаще всего женщины трудоустраиваются на позиции администратора, помощника руководителя, менеджера по персоналу, бухгалтера, специалиста по оказанию сервисных и государственных услуг. В настоящее время соискательницам в центре занятости "Моя карьера" доступно около 50 тысяч вакансий. Более 60% женщин, обратившихся за помощью в трудоустройстве, успешно нашли работу или реализовали себя в области предпринимательства.Кроме того, по статистике, каждая шестая женщина приходит в центр "Моя карьера", чтобы узнать больше о самозанятости и предпринимательстве. В 2021 году 32% всех консультаций по открытию своего дела получили именно женщины с детьми."Среди женщин с детьми также востребованы курсы и тренинги, на которых можно получить профессиональные навыки для удаленной работы с удобным графиком и без отрыва от домашних хлопот. Самые популярные среди них - "Копирайтер", "СММ-менеджер", "Школа создания сайтов", - говорится в сообщении.

https://na.ria.ru/20220809/vakansii-1808215372.html

https://ria.ru/20220527/vakansii-1791150451.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество