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Технические детали визита экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС прорабатываются - РИА Новости, 15.08.2022
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Технические детали визита экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС прорабатываются
Технические детали визита экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС прорабатываются - РИА Новости, 15.08.2022
Технические детали визита экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС прорабатываются
Технические детали визита экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС прорабатываются с Москвой и Киевом, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T19:32
2022-08-15T19:32
в мире
украина
россия
запорожская аэс
магатэ
оон
дмитрий полянский
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ООН, 15 авг – РИА Новости. Технические детали визита экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС прорабатываются с Москвой и Киевом, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Мы с самого начала выступали и за такой визит. Исходя из информации, которую я имею, сейчас прорабатываются технические детали с российской и украинской стороной", - сказал Полянский.
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в мире, украина, россия, запорожская аэс, магатэ, оон, дмитрий полянский
В мире, Украина, Россия, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, ООН, Дмитрий Полянский
19:32 15.08.2022
 
Технические детали визита экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС прорабатываются

Полянский: технические детали визита экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС прорабатываются с Киевом

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ООН, 15 авг – РИА Новости. Технические детали визита экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС прорабатываются с Москвой и Киевом, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Мы с самого начала выступали и за такой визит. Исходя из информации, которую я имею, сейчас прорабатываются технические детали с российской и украинской стороной", - сказал Полянский.
Российский военнослужащий на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
02:42Специальная военная операция на Украине
Экс-депутат Рады заявил о подготовке Киева к подрыву Запорожской АЭС
 
В миреУкраинаРоссияЗапорожская АЭСМАГАТЭООНДмитрий Полянский
 
 
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