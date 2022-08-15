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Технические детали визита экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС прорабатываются
Технические детали визита экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС прорабатываются - РИА Новости, 15.08.2022
Технические детали визита экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС прорабатываются
Технические детали визита экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС прорабатываются с Москвой и Киевом, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T19:32
2022-08-15T19:32
2022-08-15T19:32
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ООН, 15 авг – РИА Новости. Технические детали визита экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС прорабатываются с Москвой и Киевом, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Мы с самого начала выступали и за такой визит. Исходя из информации, которую я имею, сейчас прорабатываются технические детали с российской и украинской стороной", - сказал Полянский.
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в мире, украина, россия, запорожская аэс, магатэ, оон, дмитрий полянский
В мире, Украина, Россия, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, ООН, Дмитрий Полянский
Технические детали визита экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС прорабатываются
Полянский: технические детали визита экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС прорабатываются с Киевом