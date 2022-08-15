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Технические детали визита экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС прорабатываются

Технические детали визита экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС прорабатываются - РИА Новости, 15.08.2022

Технические детали визита экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС прорабатываются

Технические детали визита экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС прорабатываются с Москвой и Киевом, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T19:32

2022-08-15T19:32

2022-08-15T19:32

в мире

украина

россия

запорожская аэс

магатэ

оон

дмитрий полянский

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ООН, 15 авг – РИА Новости. Технические детали визита экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС прорабатываются с Москвой и Киевом, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Мы с самого начала выступали и за такой визит. Исходя из информации, которую я имею, сейчас прорабатываются технические детали с российской и украинской стороной", - сказал Полянский.

https://ria.ru/20220815/podryv-1809578813.html

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в мире, украина, россия, запорожская аэс, магатэ, оон, дмитрий полянский