https://ria.ru/20220815/zaes-1809806774.html
ВСУ нанесли около 25 ударов по Энергодару и району ЗАЭС за два часа
ВСУ нанесли около 25 ударов по Энергодару и району ЗАЭС за два часа - РИА Новости, 15.08.2022
ВСУ нанесли около 25 ударов по Энергодару и району ЗАЭС за два часа
Украинские военные за последние два часа нанесли около 25 ударов из тяжелой артиллерии по Энергодару и району Запорожской АЭС, сообщил член главного совета... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T18:21
2022-08-15T18:21
2022-08-15T18:26
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
запорожская область
херсонская область
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Украинские военные за последние два часа нанесли около 25 ударов из тяжелой артиллерии по Энергодару и району Запорожской АЭС, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что украинские войска ведут обстрел Энергодара, взрывы зафиксированы городе и районе Запорожской АЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
энергодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, энергодар, запорожская область, херсонская область , запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Запорожская область, Херсонская область , Запорожская АЭС
18:21 15.08.2022 (обновлено: 18:26 15.08.2022)
ВСУ нанесли около 25 ударов по Энергодару и району ЗАЭС за два часа
Член ВГА Рогов: ВСУ нанесли около 25 ударов по Энергодару и району ЗАЭС за два часа
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Украинские военные за последние два часа нанесли около 25 ударов из тяжелой артиллерии по Энергодару и району Запорожской АЭС, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что украинские войска ведут обстрел Энергодара, взрывы зафиксированы городе и районе Запорожской АЭС.
"Обстрел Энергодара. За последние два часа по мирному городу - району ЗАЭС и жилым кварталам города - нанесено около 25 ударов тяжелой артиллерии из орудий 777", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.