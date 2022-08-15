https://ria.ru/20220815/zaes-1809806774.html

ВСУ нанесли около 25 ударов по Энергодару и району ЗАЭС за два часа

ВСУ нанесли около 25 ударов по Энергодару и району ЗАЭС за два часа - РИА Новости, 15.08.2022

ВСУ нанесли около 25 ударов по Энергодару и району ЗАЭС за два часа

Украинские военные за последние два часа нанесли около 25 ударов из тяжелой артиллерии по Энергодару и району Запорожской АЭС, сообщил член главного совета... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T18:21

2022-08-15T18:21

2022-08-15T18:26

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

запорожская область

херсонская область

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Украинские военные за последние два часа нанесли около 25 ударов из тяжелой артиллерии по Энергодару и району Запорожской АЭС, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что украинские войска ведут обстрел Энергодара, взрывы зафиксированы городе и районе Запорожской АЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

энергодар

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, энергодар, запорожская область, херсонская область , запорожская аэс