https://ria.ru/20220815/zaes-1809751934.html

МИД: Россия осуждает попытки воспрепятствовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

МИД: Россия осуждает попытки воспрепятствовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 15.08.2022

МИД: Россия осуждает попытки воспрепятствовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Российская сторона решительно осуждает попытки воспрепятстовать миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:45

2022-08-15T15:45

2022-08-15T15:52

в мире

специальная военная операция на украине

владимир рогов

россия

энергодар

запорожская область

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российская сторона решительно осуждает попытки воспрепятстовать миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой"Решительно осуждаем попытки воспрепятстовать этой миссии", - говорится в комментарии, размещенном на сайте МИД РФ.Украинские войска в субботу вновь обстреляли город Энергодар и Запорожскую АЭС. Под удар попала также Запорожская ТЭС. По прилегающей к ней территории было выпущено девять артиллерийских снарядов. Характер полученных повреждений уточняется. АЭС после очередного обстрела со стороны украинских войск работает штатно, сообщал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220814/magate-1809528285.html

россия

энергодар

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир рогов, россия, энергодар, запорожская область