https://ria.ru/20220815/yasukuni-1809582794.html

Киодо: член руководства правящей партии Японии посетил храм Ясукуни

Киодо: член руководства правящей партии Японии посетил храм Ясукуни - РИА Новости, 15.08.2022

Киодо: член руководства правящей партии Японии посетил храм Ясукуни

Бывший министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, который в настоящее время возглавляет политический совет правящей... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T04:55

2022-08-15T04:55

2022-08-15T04:55

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фумио кисида

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ТОКИО, 15 авг – РИА Новости. Бывший министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, который в настоящее время возглавляет политический совет правящей Либерально-демократической партии, посетил храм Ясукуни в Токио, который часто ассоциируется в странах Азии с японским милитаризмом.По данным агентства Киодо, Хагиуда посетил храм утром понедельника по случаю дня окончания войны 15 августа 1945 года. Кроме этого, храм также посетил бывший министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми. Не исключается, что в течение дня Ясукуни посетят еще ряд членов японского правительства.При этом, как отмечает агентство, премьер-министр Японии Фумио Кисида, вероятнее всего, воздержится от визита в храм, но направит ритуальное подношение.На прошлой неделе храм Ясукуни посетил новый министр экономики Японии Ясутоси Нисимура. Он стал первым министром из разных составов правительства Кисиды с октября прошлого года, кто решил посетить храм Ясукуни.Посещения храма японскими политиками, как правило, происходят три раза в год - на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в годовщину объявления о выходе Японии из Второй мировой войны 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года.С 2013 года японские премьер-министры не посещают храм лично, ограничиваясь отправлением ритуальных пожертвований. После своего избрания на пост премьер-министра страны Синдзо Абэ только один раз лично посещал храм, в декабре 2013 года, однако это вызвало не только традиционно резко отрицательную реакцию в Китае и Южной Корее, но и заметное охлаждение в отношениях с главным союзником Японии - Соединенными Штатами. С тех пор он воздерживался от личного посещения храма, ограничиваясь передачей подношений. Новый визит в храм он нанес только после того, как ушел с поста премьер-министра в 2020 году. Его преемник, премьер-министр Ёсихидэ Суга, также не посещал храм лично. Этому примеру последовал и нынешний премьер Фумио Кисида.В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.

https://radiosputnik.ria.ru/20220812/yaponiya-1809228312.html

https://ria.ru/20220813/tayfun-1809322152.html

япония

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в мире, фумио кисида, синдзо абэ, есихидэ суга, япония, китай, южная корея