Рейтинг@Mail.ru
Киодо: член руководства правящей партии Японии посетил храм Ясукуни - РИА Новости, 15.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220815/yasukuni-1809582794.html
Киодо: член руководства правящей партии Японии посетил храм Ясукуни
Киодо: член руководства правящей партии Японии посетил храм Ясукуни - РИА Новости, 15.08.2022
Киодо: член руководства правящей партии Японии посетил храм Ясукуни
Бывший министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, который в настоящее время возглавляет политический совет правящей... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T04:55
2022-08-15T04:55
в мире
фумио кисида
синдзо абэ
есихидэ суга
япония
китай
южная корея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759817186_0:40:3161:1818_1920x0_80_0_0_4da8d2bd4205c31d8d14a5e0c5d2862b.jpg
ТОКИО, 15 авг – РИА Новости. Бывший министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, который в настоящее время возглавляет политический совет правящей Либерально-демократической партии, посетил храм Ясукуни в Токио, который часто ассоциируется в странах Азии с японским милитаризмом.По данным агентства Киодо, Хагиуда посетил храм утром понедельника по случаю дня окончания войны 15 августа 1945 года. Кроме этого, храм также посетил бывший министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми. Не исключается, что в течение дня Ясукуни посетят еще ряд членов японского правительства.При этом, как отмечает агентство, премьер-министр Японии Фумио Кисида, вероятнее всего, воздержится от визита в храм, но направит ритуальное подношение.На прошлой неделе храм Ясукуни посетил новый министр экономики Японии Ясутоси Нисимура. Он стал первым министром из разных составов правительства Кисиды с октября прошлого года, кто решил посетить храм Ясукуни.Посещения храма японскими политиками, как правило, происходят три раза в год - на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в годовщину объявления о выходе Японии из Второй мировой войны 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года.С 2013 года японские премьер-министры не посещают храм лично, ограничиваясь отправлением ритуальных пожертвований. После своего избрания на пост премьер-министра страны Синдзо Абэ только один раз лично посещал храм, в декабре 2013 года, однако это вызвало не только традиционно резко отрицательную реакцию в Китае и Южной Корее, но и заметное охлаждение в отношениях с главным союзником Японии - Соединенными Штатами. С тех пор он воздерживался от личного посещения храма, ограничиваясь передачей подношений. Новый визит в храм он нанес только после того, как ушел с поста премьер-министра в 2020 году. Его преемник, премьер-министр Ёсихидэ Суга, также не посещал храм лично. Этому примеру последовал и нынешний премьер Фумио Кисида.В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.
https://radiosputnik.ria.ru/20220812/yaponiya-1809228312.html
https://ria.ru/20220813/tayfun-1809322152.html
япония
китай
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759817186_187:0:2916:2047_1920x0_80_0_0_83c444c1ae034d87b55399afa4ea270b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, фумио кисида, синдзо абэ, есихидэ суга, япония, китай, южная корея
В мире, Фумио Кисида, Синдзо Абэ, Есихидэ Суга, Япония, Китай, Южная Корея
04:55 15.08.2022
 
Киодо: член руководства правящей партии Японии посетил храм Ясукуни

Киодо: Бывший министр экономики Японии Коити Хагиуда посетил храм Ясукуни в Токио

© РИА Новости / Ян Тихонов / Перейти в фотобанкВид на Дворец императора Японии
Вид на Дворец императора Японии - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Ян Тихонов
Перейти в фотобанк
Вид на Дворец императора Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 15 авг – РИА Новости. Бывший министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, который в настоящее время возглавляет политический совет правящей Либерально-демократической партии, посетил храм Ясукуни в Токио, который часто ассоциируется в странах Азии с японским милитаризмом.
По данным агентства Киодо, Хагиуда посетил храм утром понедельника по случаю дня окончания войны 15 августа 1945 года. Кроме этого, храм также посетил бывший министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми. Не исключается, что в течение дня Ясукуни посетят еще ряд членов японского правительства.
Памятник жертвам атомной бомбардировки в августе 1945 года - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 17:14Сказано в эфире
Япония впервые отказала РФ в участии в дне памяти о Хиросиме и Нагасаки
При этом, как отмечает агентство, премьер-министр Японии Фумио Кисида, вероятнее всего, воздержится от визита в храм, но направит ритуальное подношение.
На прошлой неделе храм Ясукуни посетил новый министр экономики Японии Ясутоси Нисимура. Он стал первым министром из разных составов правительства Кисиды с октября прошлого года, кто решил посетить храм Ясукуни.
Посещения храма японскими политиками, как правило, происходят три раза в год - на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в годовщину объявления о выходе Японии из Второй мировой войны 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года.
С 2013 года японские премьер-министры не посещают храм лично, ограничиваясь отправлением ритуальных пожертвований. После своего избрания на пост премьер-министра страны Синдзо Абэ только один раз лично посещал храм, в декабре 2013 года, однако это вызвало не только традиционно резко отрицательную реакцию в Китае и Южной Корее, но и заметное охлаждение в отношениях с главным союзником Японии - Соединенными Штатами. С тех пор он воздерживался от личного посещения храма, ограничиваясь передачей подношений. Новый визит в храм он нанес только после того, как ушел с поста премьер-министра в 2020 году. Его преемник, премьер-министр Ёсихидэ Суга, также не посещал храм лично. Этому примеру последовал и нынешний премьер Фумио Кисида.
В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.
Тайфун в Японии - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 05:00
В Японии из-за тайфуна объявили эвакуацию 72 тысяч человек
 
В миреФумио КисидаСиндзо АбэЕсихидэ СугаЯпонияКитайЮжная Корея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала