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В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных
В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных - РИА Новости, 15.08.2022
В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных
Фонд помощи животным "Дарящие надежду" проведет выставку #ДОМОЙ! по пристройству собак и кошек. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:08
2022-08-15T16:08
2022-08-15T16:08
москва
общество
бездомные животные
кошки
собаки
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Фонд помощи животным "Дарящие надежду" проведет выставку #ДОМОЙ! по пристройству собак и кошек.На мероприятии своих хозяев будут ждать более 120 собак и кошек из муниципальных и частных приютов. Все животные здоровы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно, после заключения договора (нужен паспорт).На мероприятии гости смогут принять участие в экологическом проекте "Экософия", получить бесплатные консультации ветеринара, зоопсихолога, узнать об информационном проекте "КОШКИ НЕ ПТИЦЫ". Для детей будут организованы Уроки Доброты.На территории будет организован пункт сбора помощи для животных из приюта "ЗооОстровок", куда можно принести корм.Выставка пройдет 20 августа с 12:00 до 17:00 на Даниловской мануфактуре по адресу: Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1Б, Даниловская мануфактура, корпус "Кноп"Все подробности о событии можно найти на странице фонда.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, бездомные животные, кошки, собаки
Москва, Общество, бездомные животные, кошки, Собаки
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Фонд помощи животным "Дарящие надежду" проведет выставку #ДОМОЙ! по пристройству собак и кошек.
На мероприятии своих хозяев будут ждать более 120 собак и кошек
из муниципальных и частных приютов. Все животные здоровы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно, после заключения договора (нужен паспорт).
На мероприятии гости смогут принять участие в экологическом проекте "Экософия", получить бесплатные консультации ветеринара, зоопсихолога, узнать об информационном проекте "КОШКИ НЕ ПТИЦЫ". Для детей будут организованы Уроки Доброты.
На территории будет организован пункт сбора помощи для животных из приюта "ЗооОстровок", куда можно принести корм.
Выставка пройдет 20 августа с 12:00 до 17:00 на Даниловской мануфактуре по адресу: Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1Б, Даниловская мануфактура, корпус "Кноп"
Все подробности о событии можно найти на странице фонда
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