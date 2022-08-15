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В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных - РИА Новости, 15.08.2022
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В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных
В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных - РИА Новости, 15.08.2022
В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных
Фонд помощи животным "Дарящие надежду" проведет выставку #ДОМОЙ! по пристройству собак и кошек. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:08
2022-08-15T16:08
москва
общество
бездомные животные
кошки
собаки
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Фонд помощи животным "Дарящие надежду" проведет выставку #ДОМОЙ! по пристройству собак и кошек.На мероприятии своих хозяев будут ждать более 120 собак и кошек из муниципальных и частных приютов. Все животные здоровы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно, после заключения договора (нужен паспорт).На мероприятии гости смогут принять участие в экологическом проекте "Экософия", получить бесплатные консультации ветеринара, зоопсихолога, узнать об информационном проекте "КОШКИ НЕ ПТИЦЫ". Для детей будут организованы Уроки Доброты.На территории будет организован пункт сбора помощи для животных из приюта "ЗооОстровок", куда можно принести корм.Выставка пройдет 20 августа с 12:00 до 17:00 на Даниловской мануфактуре по адресу: Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1Б, Даниловская мануфактура, корпус "Кноп"Все подробности о событии можно найти на странице фонда.
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Артем Смирнов
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96
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москва, общество, бездомные животные, кошки, собаки
Москва, Общество, бездомные животные, кошки, Собаки
16:08 15.08.2022
 

В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных

© Предоставлено фондом "Дарящие надежду"Анонс выставки приютских животных ДОМОЙ!
Анонс выставки приютских животных ДОМОЙ!
© Предоставлено фондом "Дарящие надежду"
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Фонд помощи животным "Дарящие надежду" проведет выставку #ДОМОЙ! по пристройству собак и кошек.
На мероприятии своих хозяев будут ждать более 120 собак и кошек из муниципальных и частных приютов. Все животные здоровы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно, после заключения договора (нужен паспорт).
© Фото предоставлено фондом "Дарящие надежду" Рыся - участник выставки приютских животных ДОМОЙ!
Рыся - участник выставки приютских животных ДОМОЙ!
© Фото предоставлено фондом "Дарящие надежду"
Рыся - участник выставки приютских животных ДОМОЙ!
На мероприятии гости смогут принять участие в экологическом проекте "Экософия", получить бесплатные консультации ветеринара, зоопсихолога, узнать об информационном проекте "КОШКИ НЕ ПТИЦЫ". Для детей будут организованы Уроки Доброты.
На территории будет организован пункт сбора помощи для животных из приюта "ЗооОстровок", куда можно принести корм.
© Фото предоставлено фондом "Дарящие надежду" Николь - участник выставки приютских животных ДОМОЙ!
Николь - участник выставки приютских животных ДОМОЙ!
© Фото предоставлено фондом "Дарящие надежду"
Николь - участник выставки приютских животных ДОМОЙ!
Выставка пройдет 20 августа с 12:00 до 17:00 на Даниловской мануфактуре по адресу: Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1Б, Даниловская мануфактура, корпус "Кноп"
Все подробности о событии можно найти на странице фонда.
 
МоскваОбществобездомные животныекошкиСобаки
 
 
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