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Минобороны: ВСУ хотят взорвать два моста в ДНР и обвинить Россию
Минобороны: ВСУ хотят взорвать два моста в ДНР и обвинить Россию - РИА Новости, 15.08.2022
Минобороны: ВСУ хотят взорвать два моста в ДНР и обвинить Россию
Украинские националисты заминировали два автомобильных моста в Кураховке в ДНР, чтобы взорвать их и обвинить российскую армию в якобы неизбирательных ударах,... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T21:35
2022-08-15T21:35
2022-08-15T21:35
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донбасс
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Украинские националисты заминировали два автомобильных моста в Кураховке в ДНР, чтобы взорвать их и обвинить российскую армию в якобы неизбирательных ударах, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он в очередной раз подчеркнул, что в ходе специальной военной операции Вооруженные силы России и войска народных республик Донбасса не наносят ударов по гражданской инфраструктуре, гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донбасс
Минобороны: ВСУ хотят взорвать два моста в ДНР и обвинить Россию
Минобороны: ВСУ хотят взорвать два моста в Кураховке в ДНР и обвинить в этом Россию