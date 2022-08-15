https://ria.ru/20220815/vsu-1809859465.html

Минобороны: ВСУ хотят взорвать два моста в ДНР и обвинить Россию

Минобороны: ВСУ хотят взорвать два моста в ДНР и обвинить Россию - РИА Новости, 15.08.2022

Минобороны: ВСУ хотят взорвать два моста в ДНР и обвинить Россию

Украинские националисты заминировали два автомобильных моста в Кураховке в ДНР, чтобы взорвать их и обвинить российскую армию в якобы неизбирательных ударах,... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T21:35

2022-08-15T21:35

2022-08-15T21:35

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донбасс

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Украинские националисты заминировали два автомобильных моста в Кураховке в ДНР, чтобы взорвать их и обвинить российскую армию в якобы неизбирательных ударах, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он в очередной раз подчеркнул, что в ходе специальной военной операции Вооруженные силы России и войска народных республик Донбасса не наносят ударов по гражданской инфраструктуре, гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, донбасс