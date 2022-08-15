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В Минобороны Латвии сообщили о передаче четырех вертолетов украинским ВВС - РИА Новости, 15.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220815/vertolety-1809851875.html
В Минобороны Латвии сообщили о передаче четырех вертолетов украинским ВВС
В Минобороны Латвии сообщили о передаче четырех вертолетов украинским ВВС - РИА Новости, 15.08.2022
В Минобороны Латвии сообщили о передаче четырех вертолетов украинским ВВС
Украина получила четыре вертолета от Латвии, сообщил латвийский министр обороны Артис Пабрикс. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T20:31
2022-08-15T20:31
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
энтони блинкен
украина
россия
латвия
нато
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Украина получила четыре вертолета от Латвии, сообщил латвийский министр обороны Артис Пабрикс."Украинские ВВС только что получили четыре вертолета, подаренные Латвией. Скоро они будут включены в авиапарк украинской армии", - написал Пабрикс в своем аккаунте в Twitter.Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном ранее заявлял, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут для России законной целью. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, сергей лавров, энтони блинкен, украина, россия, латвия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, Украина, Россия, Латвия, НАТО
20:31 15.08.2022
 
В Минобороны Латвии сообщили о передаче четырех вертолетов украинским ВВС

Глава Минобороны Латвии Пабрикс сообщил о передаче четырех вертолетов украинским ВВС

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкВертолеты Ми-8 ВС Украины
Вертолеты Ми-8 ВС Украины - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Вертолеты Ми-8 ВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Украина получила четыре вертолета от Латвии, сообщил латвийский министр обороны Артис Пабрикс.
"Украинские ВВС только что получили четыре вертолета, подаренные Латвией. Скоро они будут включены в авиапарк украинской армии", - написал Пабрикс в своем аккаунте в Twitter.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном ранее заявлял, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут для России законной целью. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровЭнтони БлинкенУкраинаРоссияЛатвияНАТО
 
 
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