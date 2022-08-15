https://ria.ru/20220815/vef-2022-1809617083.html

Павильон "Чукотка для людей" представит округ на ВЭФ-2022

Павильон "Чукотка для людей" представит округ на ВЭФ-2022 - РИА Новости, 15.08.2022

Павильон "Чукотка для людей" представит округ на ВЭФ-2022

Чукотский автономный округ в рамках VII Восточного экономического форума (ВЭФ) откроет на выставке "Улица Дальнего Востока – 2022" павильон под названием... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T11:07

2022-08-15T11:07

2022-08-15T11:07

чукотский автономный округ

чукотка

восточный экономический форум (вэф)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Чукотский автономный округ в рамках VII Восточного экономического форума (ВЭФ) откроет на выставке "Улица Дальнего Востока – 2022" павильон под названием "Чукотка для людей", сообщает организатор выставки Фонд Росконгресс.Гостям и участникам ВЭФ во Владивостоке расскажут об особенностях края, о культуре, быте и традициях коренных жителей Чукотки, о потенциале региона, представят приоритетные региональные проекты и местную продукцию."Основная задача экспозиции – погрузить гостя в атмосферу, где человек живет в гармонии с суровой первозданной природой Арктики. Также мы покажем, какие масштабные проекты реализуются в нашем регионе. Традиционно павильон Чукотки пользуется огромной популярностью у гостей выставки, ведь наш край уникален", – отметил губернатор региона Роман Копин.В центральной экспозиции гости узнают о проектах Чукотки – фестивале "Берингов пролив", арктическом полумарафоне "Бегу по Арктике", глэмпинг-базе "Умка" и других инвестиционных проектах. Благодаря интерактивной карте и подвесному экрану все желающие смогут получить основную информацию о проектах. Интерактивная зона познакомит посетителей с деятельностью Баимской горнодобывающей компании и ее достижениями.На площадке регион презентует проект этнопарка "Нуналихтак", который реализуется в поселке Эгвекиноте. Он представляет собой единственную в мире реконструкцию традиционного поселения морских охотников Чукотки XVII – XIX веков с национальными и хозяйственными постройками. Помимо этого, будет зона изготовления традиционных яранг, байдар и нарт.Напротив основного павильона расположится сцена, на которой выступят артисты Государственного чукотско-эскимосского ансамбля "Эргырон" и Окружного дома народного творчества. Для посетителей будет оборудован амфитеатр, стилизованный под традиционные лодки народов Севера. В зоне МСП каждый желающий сможет приобрести необычные сувениры, подарки, а также предметы культуры и быта коренных жителей Чукотки. В экобаре гостей павильона угостят национальными деликатесами и аутентичными напитками.Также Чукотка расскажет о своих уникальных природных памятниках: Лоринские горячие источники, мыс Ванкарем и памятник природы Ключевой. Также в архитектурный ансамбль будет органично вписана яранга – чукотское национальное жилище."Улица Дальнего Востока" будет открыта на набережной бухты Аякс на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) для гостей и участников ВЭФ с 5 по 8 сентября. После окончания Форума ее работа продлится до 11 сентября.

https://ria.ru/20220812/vef-1809216329.html

https://ria.ru/20220809/nedropolzovanie-1808238209.html

чукотский автономный округ

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

чукотский автономный округ, чукотка, восточный экономический форум (вэф)